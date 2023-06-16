УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Австралия опозорила РФ: у Москвы забрали землю под посольство, Кремль в истерике

Андрей Ганчук
16 июня 2023, 09:44 обновлено 16 июня, 09:52
225
Агрессор Россия хотела построить новое посольство в Австралии у здания парламента страны, однако депутаты четко заявили, что шпионаж Москвы им там не нужен.
Парламент Австралии, Песков
Австралия заподозрила Россию в шпионаже и не позволила строить посольство возле своего парламента / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Парламент Австралии принял решение запретить стране-оккупанту России строить рядом с собой здание посольства Москвы. Депутаты решили расторгнуть с российским государством договор об аренде участка и сказали, что шпионаж им не нужен. У директора Кремля Владимира Путина уже выразили дежурную "обеспокоенность" и заявили, мол, о "недружественном шаге".

Как сообщает CNN, 15 июня австралийский парламент официально запретил агрессору России строить новое посольство рядом со своим зданием. Как полагают в Канберре, россияне могут использовать свое дипломатическое ведомство для шпионажа.

В частности, глава правительства Австралии Энтони Альбанезе сказал, что решение продиктовано интересами национальной безопасности. Он напомнил позицию Канберры, которая осуждает нападение России на Украину.

видео дня

В свою очередь, министр внутренних дел страны Клер О'Нил отметила, что правительству по данному вопросу был послан четкий сигнал от совета национальной безопасности.

"Возможность шпионажа и иностранного вмешательства с этого учреждения представляла бы значительный риск для нации. Мы не потерпим шпионажа и иностранного вмешательства в нашу страну. Мы будем действовать перед лицом опасности для нашей демократии и наших граждан, и мы будем делать это без каких-либо извинений ни перед кем", - сказала она.

Лидер оппозиции Питер Даттон также заявил, что весь австралийский парламент объединился против угрозы РФ.

"Мы не потерпим иностранного шпионажа, который противоречит нашим национальным интересам. Мы не потерпим людей, пытающихся вмешиваться в избирательные процессы в нашей стране", - добавил депутат.

"Мы учтем это, если в повестке дня возникнут вопросы"

Как сообщают пропагандисты ТАСС, спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков назвал решение Канберры "еще одним недружественным шагом Австралии, характеризующимся враждебностью и русофобией".

Москва грозится, мол, "ответить"

"Это очередной недружественный акт Австралии. Мы учтем это, если в повестке дня возникнут вопросы, требующие взаимности, и ответим соответствующим образом", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Война России против Украины

Представитель Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов ранее заявил, что за неделю контрнаступательных действий ВСУ освободили 7 населенных пунктов. Украинские войска также продвинулись в Пологах Великой Новоселке Запорожской и Донецкой областей. Оккупанты, в ожидании атак армии Украины, усиливают оборону в Угледаре.

В Институте изучения войны отметили, что силы обороны Украины продолжают продвижение на фронте. Американцы также акцентировали внимание на том, что ВСУ еще не начали свое полноценное контрнаступление.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли считает, что армия Украины в ходе контрнаступления добьется своих целей. Однако на достижение результата потребуется много времени.

Другие новости:

новости России новости Австралии война России и Украины
Реклама

Главное за день

Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО - Axios

Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО - Axios

08:47 Украина
Контрнаступление ВСУ дастся высокой ценой и потребует много времени – генерал Милли

Контрнаступление ВСУ дастся высокой ценой и потребует много времени – генерал Милли

08:47 Украина
"Готовы ли они умереть?": Зеленский ответил Трампу и Десантису, которые против помощи Украине

"Готовы ли они умереть?": Зеленский ответил Трампу и Десантису, которые против помощи Украине

08:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:15

Не от мира сего: астролог Влад Росс назвал три самые странные знаки зодиака

10:14

Люди страдают до сих пор: для чего СССР засаживали ядовитым борщевиком

10:10

Почему огурцы растут крючком и что сделать, чтобы они "выпрямились"Видео

09:56

Стояли по шею в воде: воины ССО спасли 5 оккупантов, которые тонули после подрыва ГЭСВидео

09:44

Австралия опозорила РФ: у Москвы забрали землю под посольство, Кремль в истерике

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:19

На встрече с "военкорами" Путин кое-что забылмнение

08:47

Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО - Axios

08:47

Контрнаступление ВСУ дастся высокой ценой и потребует много времени – генерал МиллиВидео

08:41

В ГУР разнесли фейк РФ о "ранении Буданова": глава разведки полон планов и задачВидео

Реклама
08:36

Женщина смешала соль и моющее средство: ее видео набрало 8 млн просмотровВидео

08:08

"Готовы ли они умереть?": Зеленский ответил Трампу и Десантису, которые против помощи Украине

07:52

ВСУ наращивают темп контрнаступления: в ISW указали на успехи и серьезную проблему

07:22

Испания передаст Украине 20 БТР, 4 Leopard и военный госпиталь

07:05

Невероятная загадка на внимательность: не все смогут найти 4 котов среди тигров

06:59

Лепсам хочется поучаствовать в геноцидемнение

06:42

Под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дронаВидео

06:30

Как сказать на украинском "взгрустнулось": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

05:30

Как получить хороший урожай сладкого перца: простые советы для каждого дачника

04:40

"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – ФесенкоВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июняВидео

Реклама
03:40

Какие вещи делают стройнее фигуру: как сбросить пару килограмм с помощью одеждыВидео

03:15

Звезда сериала "Слуга народа" пожалела "хороших русских" в Швеции

02:50

Пригожин начал разрушать классические правила существования путинского режима - ФесенкоВидео

02:20

Хуже, чем после Фукусимы: Кошарная рассказала о последствиях аварии на ЗАЭС

01:35

Эксперт предупредила о новом плане шантажа Киева оккупантами в плане ЗАЭС

00:15

Эксперт рассказала о фукусимском сценарии в случае аварии на ЗАЭСВидео

00:02

В РФ нашли досиликоновое фото "страшно" красивой "Миссис России"

15 июня, четверг
23:37

Россияне опозорились диким фейком об "уничтожении" HIMARSВидео

23:29

"Упс, еще беременна": жена Чмерковского поделилась сильно пузатым фото

23:06

Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войнуВидео

23:05

"Эктор, ты ушел из жизни": в сети попрощались с известным шеф-поваром

22:43

Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - ГуменюкВидео

22:38

Никто не может сдержать смех: женщина выбрала очень странное имя для будущего ребенка

21:58

Танки не выдержат: Путин боится снарядов с ураном, которые уже имеет УкраинаВидео

21:50

"Последний бой": на 1+1 Украина состоится премьера документального проекта ТСН

21:24

Стаховский пригрозил обидчикам невесты "Да Винчи": "Помойка – это самое простое"

21:23

Плюс 10 грн за литр: цены на бензин в Украине резко взлетятВидео

21:19

Украинские беженцы в Польше могут получить помощь: кому выплатят 6 тысяч гривен

20:59

Покинет бункер: в Кремле подтвердили поездку Путина в Турцию

20:30

Взрывная оптическая иллюзия: только гений может найти 10 скрытых лиц на дереве

Реклама
20:18

"Пристрасний" или "страсний": Авраменко рассказал, как правильно говоритьВидео

20:00

Наталья Могилевская удивила фото своего лица без макияжа вблизи

19:58

В Генштабе объяснили, почему ракетные атаки РФ не прекращаютсяВидео

19:56

Денис Казанский. Лукашенко проговорился и спалил бункерногоВидеоблоги

19:50

ВСУ продвигаются на километр на каждом направлении наступления - МалярВидео

19:47

Рабочий лайфхак: как сделать так, чтобы лак держался дольше

19:29

В чем разница между предыдущими и этим контрнаступлениеммнение

19:28

В тяжелых боях под Бахмутом погиб известный фотограф и сын диссидентаВидео

19:23

"У украинцев есть немало боевых мощностей": глава Пентагона жестко осадил РФ

19:12

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять