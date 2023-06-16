Австралия опозорила РФ: у Москвы забрали землю под посольство, Кремль в истерике

Агрессор Россия хотела построить новое посольство в Австралии у здания парламента страны, однако депутаты четко заявили, что шпионаж Москвы им там не нужен.

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Австралия заподозрила Россию в шпионаже и не позволила строить посольство возле своего парламента / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Парламент Австралии принял решение запретить стране-оккупанту России строить рядом с собой здание посольства Москвы. Депутаты решили расторгнуть с российским государством договор об аренде участка и сказали, что шпионаж им не нужен. У директора Кремля Владимира Путина уже выразили дежурную "обеспокоенность" и заявили, мол, о "недружественном шаге".

Как сообщает CNN, 15 июня австралийский парламент официально запретил агрессору России строить новое посольство рядом со своим зданием. Как полагают в Канберре, россияне могут использовать свое дипломатическое ведомство для шпионажа.

В частности, глава правительства Австралии Энтони Альбанезе сказал, что решение продиктовано интересами национальной безопасности. Он напомнил позицию Канберры, которая осуждает нападение России на Украину.

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В свою очередь, министр внутренних дел страны Клер О'Нил отметила, что правительству по данному вопросу был послан четкий сигнал от совета национальной безопасности.

"Возможность шпионажа и иностранного вмешательства с этого учреждения представляла бы значительный риск для нации. Мы не потерпим шпионажа и иностранного вмешательства в нашу страну. Мы будем действовать перед лицом опасности для нашей демократии и наших граждан, и мы будем делать это без каких-либо извинений ни перед кем", - сказала она.

Лидер оппозиции Питер Даттон также заявил, что весь австралийский парламент объединился против угрозы РФ.

"Мы не потерпим иностранного шпионажа, который противоречит нашим национальным интересам. Мы не потерпим людей, пытающихся вмешиваться в избирательные процессы в нашей стране", - добавил депутат.

"Мы учтем это, если в повестке дня возникнут вопросы"

Как сообщают пропагандисты ТАСС, спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков назвал решение Канберры "еще одним недружественным шагом Австралии, характеризующимся враждебностью и русофобией".

Москва грозится, мол, "ответить"

"Это очередной недружественный акт Австралии. Мы учтем это, если в повестке дня возникнут вопросы, требующие взаимности, и ответим соответствующим образом", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Война России против Украины

Представитель Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов ранее заявил, что за неделю контрнаступательных действий ВСУ освободили 7 населенных пунктов. Украинские войска также продвинулись в Пологах Великой Новоселке Запорожской и Донецкой областей. Оккупанты, в ожидании атак армии Украины, усиливают оборону в Угледаре.

В Институте изучения войны отметили, что силы обороны Украины продолжают продвижение на фронте. Американцы также акцентировали внимание на том, что ВСУ еще не начали свое полноценное контрнаступление.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли считает, что армия Украины в ходе контрнаступления добьется своих целей. Однако на достижение результата потребуется много времени.

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