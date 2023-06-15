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ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – Генштаб

Андрей Ганчук
15 июня 2023, 15:37 обновлено 15 июня, 15:43
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Оккупанты страны-агрессора России решили сосредоточить свои усилия на обороне захваченных позиций в районе Угледара, рассказал Алексей Громов.
Громов, ВСУ
ВСУ продолжают освобождать территории Украины - Громов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Запорожская ТРО

Силы обороны Украины за неделю своего наступления освободили в Запорожской и Донецкой областях 7 населенных пунктов. Также бойцы продвинулись в Пологах и Великой Новоселке. Оккупанты России уже укрепляют захваченные позиции в Угледаре с целью отражения атак ВСУ. Об этом заявил представитель Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны он рассказал о том, что за неделю украинские войска на Запорожском направлении продвинулись вглубь позиций оккупантов РФ до 3 километров в районе Малой Токмачки Пологовского района и до 7 км южнее Великой Новоселовки.

"Силы обороны в Запорожском направлении продолжают очистку украинских городов и поселков от захватчиков. За последнюю неделю наши войска продвинулись в глубину противника до 3 км в районе населенного пункта Малая Токмачка и до 7 км в районе населенного пункта южнее Великой Новоселки", - отметил Громов.

Также он добавил, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов на Донетчине и в Запорожье.

"Возвращено под контроль более 100 кв.км украинской территории", - подчеркнул Алексей Громов.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский на днях сказал, что Украина ведет наступательные и оборонительные операции на фронте.

Глава государства не уточнил направления атак. По его словам, раз Путин заговорил о контрнаступлении армии Украины, значит, Москву в скором времени ждет поражение.

Замминистра обороны Анна Маляр призвала украинцев придерживаться информационной тишины в вопросах действий ВСУ на фронте.

По ее словам, Минобороны публикует информацию об освобождении населенных пунктов только после того, как войска освободили территорию и зачистили ее от оккупантов.

Журналисты Sky News опубликовали статью, в которой сказано, что армия Украины в июне продвинулась на 7 километров вглубь позиций оккупантов РФ. На Западе ожидают, что ВСУ будут продвигаться и дальше, однако из-за серьезных укреплений захватчиков операция может затянуться.

Смотрите видео, в котором Селезнев рассказал о работе ВСУ по прорыву первой линии обороны оккупантов РФ:

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