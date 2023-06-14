ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky News

Силы обороны Украины уже продвинулась примерно на 7 километров вглубь захваченных оккупантами России территорий, пишут британские журналисты.

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Войска Украины будут продолжать двигаться вперед - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 72-я ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в рамках контрнаступательных операций уже смогли продвинуться вглубь построенных российскими оккупантами оборонительных редутов и освободили несколько сел. Однако оккупанты страны-агрессора России создали серьезную оборону, вследствие чего боевые действия могут затянуться на месяцы.

Журналисты британского Sky News пишут, что на Западе фиксируют продвижение ВСУ на 7 километров вглубь захваченных оккупационными войсками РФ территорий и освободили как минимум 4 населенных пункта. Однако проблема состоит в том, что враг выстроил серьезную оборону, из-за чего наступление замедляется.

"Российские войска в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Такой маневренный подход к обороне является сложным для украинцев, а также дорого стоит наступающим силам", - указано в материале.

Кроме того, западные чиновники полагают, что первые наступательные действия Украины в июне являются не просто разведкой боем. Украинские войска серьезно продвигаются, используя тяжелую военную технику.

"Продвижение идет медленно через минные поля и препятствия, с которыми они сталкиваются, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед", - считают чиновники.

Также отмечается, что сейчас речь идет только о первых днях наступления, поэтому сложно делать выводы. Но не исключено, что тяжелые боевые действия могут затянуться на месяцы.

"Конфликт, вероятнее всего, будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение многих месяцев", - подчеркнули собеседники британских журналистов.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина проводит наступательные действия, однако не стал конкретизировать, на каком они этапе. По словам главы государства, в Кремле уже поняли – "России недолго осталось".

Вооруженные силы Украины наступают в Донецкой и Запорожской областях. Украинская армия освобождает захваченные территории. Идет продвижение на сотни метров.

Замминистра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ освободили на южном и восточном фронтах 7 населенных пунктов. Речь идет о Лобковом, Левадном, Новодаровке, Нескучном, Сторожевом, Макаровка и Благодатном. Продвижение продолжается.

Смотрите видео, в котором Селезнев рассказал, как армия Украины прорывает первую линию обороны оккупантов России:

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