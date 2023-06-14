УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky News

Андрей Ганчук
14 июня 2023, 22:14 обновлено 14 июня, 22:28
248
Силы обороны Украины уже продвинулась примерно на 7 километров вглубь захваченных оккупантами России территорий, пишут британские журналисты.
ВСУ, войска РФ
Войска Украины будут продолжать двигаться вперед - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 72-я ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в рамках контрнаступательных операций уже смогли продвинуться вглубь построенных российскими оккупантами оборонительных редутов и освободили несколько сел. Однако оккупанты страны-агрессора России создали серьезную оборону, вследствие чего боевые действия могут затянуться на месяцы.

Журналисты британского Sky News пишут, что на Западе фиксируют продвижение ВСУ на 7 километров вглубь захваченных оккупационными войсками РФ территорий и освободили как минимум 4 населенных пункта. Однако проблема состоит в том, что враг выстроил серьезную оборону, из-за чего наступление замедляется.

"Российские войска в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Такой маневренный подход к обороне является сложным для украинцев, а также дорого стоит наступающим силам", - указано в материале.

Кроме того, западные чиновники полагают, что первые наступательные действия Украины в июне являются не просто разведкой боем. Украинские войска серьезно продвигаются, используя тяжелую военную технику.

"Продвижение идет медленно через минные поля и препятствия, с которыми они сталкиваются, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед", - считают чиновники.

Также отмечается, что сейчас речь идет только о первых днях наступления, поэтому сложно делать выводы. Но не исключено, что тяжелые боевые действия могут затянуться на месяцы.

"Конфликт, вероятнее всего, будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение многих месяцев", - подчеркнули собеседники британских журналистов.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина проводит наступательные действия, однако не стал конкретизировать, на каком они этапе. По словам главы государства, в Кремле уже поняли – "России недолго осталось".

Вооруженные силы Украины наступают в Донецкой и Запорожской областях. Украинская армия освобождает захваченные территории. Идет продвижение на сотни метров.

Замминистра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ освободили на южном и восточном фронтах 7 населенных пунктов. Речь идет о Лобковом, Левадном, Новодаровке, Нескучном, Сторожевом, Макаровка и Благодатном. Продвижение продолжается.

Смотрите видео, в котором Селезнев рассказал, как армия Украины прорывает первую линию обороны оккупантов России:

Другие новости:

войска России война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

23:10 Украина
ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky News

ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky News

22:14 Мир
Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщину

Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщину

22:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:10

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

22:55

Как сейчас выглядит синекожая Дива Плавалагуна из фильма "Пятый элемент"

22:14

ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky NewsВидео

22:10

Вы будете удивлены: 5 неожиданных способов, чем заменить губку на кухне

22:02

Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщинуВидео

Авария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - КошарнаяАвария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - Кошарная
21:29

Надя Дорофеева и Миша Кацурин планируют пожениться со дня на день - СМИВидео

20:50

Мужчина распылил в машине дезодорант и закурил: последствия были страшные

20:35

Янина Соколова. Суть скандала с "порохоскотом" и невестой Да ВинчиВидеоблоги

20:28

Маляр – об освобождении территорий: ВСУ нужно закрепиться, важна тишинаВидео

Реклама
20:14

HIMARS "благословил": ВСУ уничтожили колонну оккупантов под Кременной, в РФ истерика

20:11

Кондратюк разнес Лорак и Повалий: "Все до одного места - дети, убитые украинцы"Видео

19:41

Роман Цимбалюк. Путин просит военкоров подождать: у НАТО скоро кончатся патроныВидеоблоги

19:14

Кадыров нашел свою "правую руку": убеждает, что Делимханов жив-здоров

19:06

Грозы атакуют: синоптики предупредили о сильных ливняхВидео

19:01

Мечтал стать комиком: как Залужный превратился из "Валерчика" в мужественного генерала

18:53

Политические животные пытаются остаться в игремнение

18:45

Путина ждет новый удар от Гааги: суд начал расследование подрыва Каховской ГЭСВидео

18:26

"Погибших видно через окна": на оккупированной Херсонщине находят тела утонувших людейВидео

18:07

Жадан и Соловий вместе обратились к поклонникам после слухов о романе

17:41

Проучил семью: мужчина приехал на собственные похороны, момент попал на видеоВидео

Реклама
17:30

Деньги будут литься рекой: 3 знака зодиака повысят доход уже в июлеВидео

17:26

Успехи ВСУ "сломают" Путина: генсек НАТО ответил, как контрнаступление повлияет на войну

17:19

ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ – командир подразделенияВидео

17:12

Российского телеведущего, который попал в реанимацию, экстренно прооперировали

16:39

"Пел на украинском и это кайф": Барских перевел еще один свой хит на украинскийВидео

16:36

Украину будут готовы принять в НАТО, Киев получит сигнал – СтолтенбергВидео

16:32

Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

16:21

Головоломка сложнее, чем кажется: сколько людей спрятались на картинке

16:17

Что будет, если натирать ноги банановой кожурой летом

16:15

"Лыжи не едут": Каминская вступилась за Барских и устроила языковой скандал

16:00

Какой макияж глаз старит: 5 "секретных" ошибок после 50 лет

15:56

Новые пенсии в Украине: кому повышают выплаты с июняВидео

15:56

Предотвратить аварию на ЗАЭС могут только ВСУ – КошарнаяВидео

15:54

Баканов просил взорвать мосты Киева: Залужный категорически запретил - СМИВидео

15:35

"Правую руку" Кадырова ранили в Украине: у Путина не знают, что происходит

15:35

Лето 2023 станет решающим: новое предсказание Ванги о завершении войны в УкраинеВидео

15:32

Киркорова засняли втихаря, как он любуется своим новым животомВидео

15:26

Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина

15:16

"В конце я не выдержала": Мирошниченко рассказала про встречу с приемным сыном

15:15

Гороскоп Таро на неделю 19-25 июня: Близнецам – отдых, Козерогу - наслаждениеВидео

Реклама
15:04

Выбрасывать - преступление: что полезного можно сделать из старого полотенца

15:04

Свеча как символ соболезнования: Ротару прореагировала на обстрел ОдессыВидео

14:55

"Немного просчитались": в РФ неожиданно признались, что взорвали дамбу Каховской ГЭСВидео

14:50

"До 50 танков и более 150 БМП": Лукашенко выдал пропаганду РФ о контрнаступленииВидео

14:33

Безвкусные луки от Скабеевой: парад дурацких косичек и пиджаков

14:21

8 ценных советов Ванги, как привлечь в дом благополучие

14:20

Петрушка и кинза отличия: простой способ не перепутать популярные приправыВидео

14:00

В ВСУ рассказали, кому из женщин нужно обязательно становиться на военный учет

13:27

12-летняя дочь Лорак удивила длинными нарощенными ногтями и курткой за 25 тысяч

13:16

Зачем воздушный шарик засовывают в унитаз: домохозяйки раскрыли секретВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять