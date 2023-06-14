Маляр – об освобождении территорий: ВСУ нужно закрепиться, важна тишина

Информационная политика должна поддерживать Вооруженные силы Украины. Нельзя сразу сообщать об освобождении населенных пунктах, иначе сведениями воспользуется враг, попытается туда вернуться, и будет мешать украинским войскам закрепиться. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что информационная политика государства должна работать таким образом, чтобы осуществлялась поддержка ВСУ.
"Наша ключевая задача, нашей информационной политики – помогать вооруженным силам и поддерживать их", - отметила замглавы Минобороны.
По ее словам, информацию об освобождении какого-либо населенного пункта нельзя давать сразу, иначе это может помешать украинским войскам там закрепиться. При этом ситуацией может воспользоваться враг.
"Военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие. Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в сам момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться. То есть враг, пользуясь открытыми источниками, очень быстро реагирует, возвращается туда", - отметила Маляр.
Также она добавила, что страна-оккупант Россия фиксирует потери украинских войск и определяет эффективность своих действий на поле боя.
"Поэтому нам так же важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем", - подчеркнула Анна Маляр.
Контрнаступление ВСУ
Президент Владимир Зеленский 10 июня сказал, что Украина ведет контрнаступательные действий, но не стал уточнять, на каком этапе они проводятся. По словам Зеленского, в Москве уже понимают – "России недолго осталось".
Армия Украины продолжает наступательные действия в Донецкой и Запорожской областях. Идет освобождение захваченных территорий. Украинские войска продвигаются на сотни метров.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ освободили на юге и востоке 7 населенных пунктов – Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное. Продвижение продолжается.
Смотрите видео, в котором Селезнев рассказал, как ВСУ прорывают первую линию обороны оккупантов РФ:
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