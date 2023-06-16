Контрнаступление ВСУ дастся высокой ценой и потребует много времени – генерал Милли

Сейчас наступательные действия украинских военных происходят со стабильным результатом, Украина достигает устойчивого прогресса. Но это пока начальная стадия.

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Контрнаступление ВСУ займет значительное время и придется заплатить высокую цену, считает Милли/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, скрин

Украина достигнет результата во время контрнаступления, однако на это уйдет много времени и придется заплатить высокую цену.

Сейчас начальная стадия контрнаступления, во время которой украинским военным удается продвигаться со стабильным результатом. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, сообщает Sky News.

"Украина начала свою атаку и достигает устойчивого прогресса. Это очень сложный и интенсивный бой и, вероятно, займет значительное время и придется заплатить высокую цену", – поделился своим прогнозом Милли.

В то же время он обратил внимание, насколько сильно отличается моральная настроенность украинских военных и российских оккупантов. Милли отметил, что боевой дух российских захватчиков находится на очень низком уровне, а их военное руководство не всегда действует последовательно.

"Они (российские оккупанты – ред.) сидят на оборонительных позициях, и многие из них даже не знают, зачем он там", – отметил Милли.

Война в Украине

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться ранее 2024 года. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вечером 15 июня рассказала, что на фронте сейчас идет наступление и оборонительные действия. На разных направлениях и районах происходят бои – ВСУ уверенно продвигаются. В то же время враг на востоке продолжает концентрировать значительное количество сил и подтягивает резервы с других направлений. Известно, что с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.

В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что украинские военные 15 июня продолжали проводить контрнаступательные действия по меньшей мере на 3-х направлениях фронта и достигли определенных успехов. В частности, были проведены успешные действия к северу и северо-западу от Бахмута. Кроме этого защитники Украины продвинулись до километра на Западе Донетчины и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции возле Угледара.

Смотрите видео о том, что угроза ударов ракетами растет, зато украинская ПВО становится крепче:

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