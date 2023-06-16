"Готовы ли они умереть?": Зеленский ответил Трампу и Десантису, которые против помощи Украине

Победа РФ в войне против Украины будет означать, что в будущем страна-агрессор не остановится и пойдет дальше, возможно даже на одну из стран НАТО.

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Зеленский поставил на место Дональда Трампа и Рона Десантиса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Президент Владимир Зеленский поставил на место бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса - эти американские политики сомневаются, нужно ли Вашингтону продолжать оказывать военную помощь нашей стране для борьбы с российскими агрессорами.

По словам Зеленского, победа РФ в войне против Украины будет означать, что в будущем страна-агрессор не остановится и пойдет дальше – на Польшу, Латвию и Литву. Тогда Штатам придется сделать важный выбор – идти воевать или допустить развал НАТО. В этом контексте Зеленский задался вопросом, будут ли ли Трамп и Десантис готовы идти на войну или отправлять туда своих детей.

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"Готов ли сенатор или кандидат (в президенты США, – ред.), которые считают, что это (военная помощь Украине, – ред.) слишком дорого для США, идти на войну или отправить на войну своих детей? Готовы ли они умереть?" – заявил Зеленский в интервью американскому изданию NBC.

Также он отметил, что медленные поставки Украине вооружения от западных партнеров дают российским оккупантам на фронте время для того, чтобы оборонятся. А из-за отсутствия современных истребителей, которые Украина уже давно просит у США, наша страна теряет время и людей.

Зеленский также отреагировал на хвастливые заявления Трампа о том, что он якобы мог закончить войну в Украине за 24 часа. Зеленский напомнил, что Трамп уже был президентом Штатов, когда Россия развязала войну на украинском Донбассе и захватила Крым.

"Почему тогда он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война", – сказал Зеленский.

Президент также пригласил Трампа и Десантиса посетить с визитом Украину.

Что говорил Рон Десантис о войне в Украине

В марте 2023 года губернатор Флориды республиканец Рон Десантис в частном порядке объявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Он может составить реальную конкуренцию нынешнему фавориту партии Дональду Трампу.

В интервью Fox News он сказал, что поддержка Украины "не в жизненно важных интересах США" и назвал войну "территориальным спором". Позже в интервью The New York Post он объяснил свои слова. Десантис сказал, что использовал неуместную формулировку и вовсе не имел в виду, что Россия "может захватывать Украину" или угрожать НАТО.

Десантис прояснил также, что не вкладывал в свои слова какого-то оправдания вторжения России в Украину.

"Бесспорно, они (Украина, - ред.) имеют право на эту территорию. Если бы можно было щелчком пальцев что-то изменить, я бы 100% вернул эти территории Украине", - сказал губернатор Флориды.

Он также четко выразил позицию в отношении президента РФ: "Думаю, он военный преступник. И я действительно считаю, что его надо привлечь к ответственности".

В то же время Десантис не прояснил, каково его мнение относительно объемов дальнейшей военной помощи Украине.

Заявления Трампа о войне в Украине

В марте Трамп пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

Комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

В апреле Трамп выдал странный прогноз о том, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину.

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