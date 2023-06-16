Испания передаст Украине 20 БТР, 4 Leopard и военный госпиталь

19 июня в Польшу прибудут 20 гусеничных бронированных машин. Также Испания передаст 4 танка Leopard 2А4, которые находились на ремонте.

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Маргарита Роблес рассказала о военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

По словам Роблес, 19 июня в Польшу прибудут 20 гусеничных бронированных машин. Также Испания передаст 4 танка Leopard 2А4, которые находились на ремонте. Из Польши техника отправится в Украину, передает пресс-служба Минобороны Испании.

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Министр обороны Испании также объявила о передаче Украине полевого госпиталя Role 2 plus. 12 контейнеров госпиталя обеспечивают потребности бригады в хирургических, стабилизационных и других медицинских мероприятиях. Украинские военные, которые будут отвечать за работу госпиталя, пройдут в Испании необходимое обучение.

Раблес подчеркнула, что поддержка Испанией Украины "в ее стремлении к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру будет оставаться непоколебимой до тех пор, пока это будет необходимо".

Как сообщал Главред, в августе прошлого года министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что танки Leopard, которые уже много лет не используются в Сарагосе, невозможно отправить на войну в Украину, потому что они находятся в совершенно плачевном состоянии. Она добавила, что Испания провела соответствующие экспертизы, во время которых и было установлено, что танки непригодны для использования.

Военная помощь Испании Украине

В августе 2022 года испания передала Украине военную помощь, в которую входила целая батарея противовоздушной обороны, бронированные автомобили, а также боеприпасы.

В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вскоре получит батарею ЗРК Aspide и 4 системы ПВО Hawk от Испании.

В декабре правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk ("Ястреб").

В феврале Министерство обороны Испании сообщило об отправке в Украину 20 бронетранспортеров M113.

Также сообщалось, что Испания отправит Украине 6 Leopard 2A4. Планировалось, что доставка танков завершится до конца апреля.

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