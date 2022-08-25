Батарея ПВО, бронированные авто и боеприпасы: Украина получила мощную военную помощь от Испании

Украина получила мощную военную помощь от Испании/ Reuters, Алексей Резников

Испания передала Украине дополнительную военную помощь, в которую входят целая батарея противовоздушной обороны, бронированные автомобили, а также боеприпасы.

В Минобороны Испании объявили о предоставлении такой помощи 24 августа. Известно, что бронетехника и боеприпасы уже поступили в распоряжение Украины. Об этом сообщает газета El Pais.

В пакет военной помощи вошли:

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полная батарея противовоздушной обороны,

около 20 бронированных автомобилей,

75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии,

1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро.

Однако на этом испанские власти не хотят останавливаться. Планируется поставка следующей военной помощи, в которую будет входить одежда для украинских военнослужащих на холодный период. Это будет, в частности:

30 тысяч единиц военной формы для зимы,

15,6 тысячи курток,

15 тысяч костюмов,

несколько тысяч единиц дополнительной одежды.

Отмечается, что отгрузка упомянутой одежды для военных планируется на сентябрь этого года.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев отмечает, что уже предупредил правительство этого государства, какое именно оружие больше всего нужно сейчас Украине, чтобы эффективно бороться с российскими захватчиками. Среди такого оружия – 155-миллиметровые гаубицы и 122-миллиметровые минометы.

Военная помощь Украине от других государств

Ранее сообщалось, что Норвегия и Великобритания совместно передадут Украине микродроны Black Hornet на сумму до 90 миллионов норвежских крон (9,1 миллиона долларов). Такие разведывательные минидроны, которые весят всего 32 грамма, дают военным большие возможности.

Напомним, правительство Турции передало Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi, которые имеют противоминную защиту. Такие авто имеют стандартную и дополнительную броню, они хорошо защищают от стрелкового вооружения и минной угрозы.

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