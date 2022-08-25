Оккупанты намеренно делали имитацию запуска ракет на День Независимости Украины - Игнат

Оккупанты осуществляли имитационные вылеты в День Независимости Украины / Коллаж npr.org УНИАН

Российские оккупанты пытались держать в напряжении всю Украину в День Независимости. Они намеренно имитировали запуск ракет. Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

Оккупанты совершали имитационные вылеты, настоящих было всего 8.

"Враг намеренно поднимал авиацию, не нанося ударов. План был таков, чтобы держать в День Независимости всю нацию в напряжении. Таким образом влиять психологически на украинское население", - сказал Юрий Игнат.

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Он убежден, Россия не хотела дать украинцам почувствовать боевых дух и независимость.

Ракетные удары по Украине 24 августа

Утром, 24 августа, в День Независимости российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Кроме того 24 августа российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, 15 погибших и 50 раненых.

Впоследствии стало известно, что число погибших в Чаплином возросло до 25 человек, двое - дети.

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