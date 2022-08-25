УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты намеренно делали имитацию запуска ракет на День Независимости Украины - Игнат

25 августа 2022, 12:50

Оккупанты совершали имитационные вылеты, настоящих было всего 8.

российские военные, российская ракета
Оккупанты осуществляли имитационные вылеты в День Независимости Украины / Коллаж npr.org УНИАН

Российские оккупанты пытались держать в напряжении всю Украину в День Независимости. Они намеренно имитировали запуск ракет. Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

Оккупанты совершали имитационные вылеты, настоящих было всего 8.

"Враг намеренно поднимал авиацию, не нанося ударов. План был таков, чтобы держать в День Независимости всю нацию в напряжении. Таким образом влиять психологически на украинское население", - сказал Юрий Игнат.

Видео дня

Он убежден, Россия не хотела дать украинцам почувствовать боевых дух и независимость.

Ракетные удары по Украине 24 августа

Утром, 24 августа, в День Независимости российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Кроме того 24 августа российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, 15 погибших и 50 раненых.

Впоследствии стало известно, что число погибших в Чаплином возросло до 25 человек, двое - дети.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:49

Виктор Ющенко назвал два фактора, которые помогут одолеть Россию

13:42

Батарея ПВО, бронированные авто и боеприпасы: Украина получила мощную военную помощь от ИспанииВидео

13:41

"Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли": Ющенко высказался о том, когда закончится война

13:09

Зачем суеверные люди кладут соль под подушку и чем она может помочь ребенку

13:00

Гороскоп на завтра, 26 августа 2022: Львам – счастье в любви, Козерогам – зависть, Рыбам – сплетниВидео

Реклама
12:50

Оккупанты намеренно делали имитацию запуска ракет на День Независимости Украины - ИгнатВидео

12:46

Как любят мужчины по знаку Зодиака: главные признаки, что он от вас без ума

12:40

Поставки оружия Украине из Германии "на тонкой грани" - глава немецкого МИД

12:26

Ехал 2 тыс. км, чтобы погибнуть: ВСУ ликвидировали пулеметчика с "символической" для РФ фамилией

12:06

Курс валют в Украине: эксперты рассказали, почем можно будет купить и продать доллар в сентябре

11:43

"Шаг доброй воли": в Украине ликвидирован замполит армии РФ родом из Уссурийска

11:34

Будут ли в ближайшие дни массовые ракетные обстрелы – ответ астрологаВидео

11:02

Кому нельзя носить золото: 4 знака зодиака, которым такие украшения принесут проблемыВидео

11:01

Когда день шахтера 2022 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

10:56

Миллион долларов превратился в металлолом: ВСУ за сутки "приземлили" 9 российских Орланов

10:56

Двое 200-х, много 300-х: оккупанты подорвались на своих же минах в УкраинеВидео

10:54

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

10:28

"Вам 58, а не 18": постаревшая Апина поразила вульгарщиной

10:15

"Украина победит с помощью партнеров": Резников анонсировал позитивные новости с фронтаВидео

10:00

Группа компаний GIR сохранила специалистов и продолжит работу во Львове

Реклама
09:41

Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла женамнение

09:37

6-летний ребенок сгорел в авто: во время кровавого удара оккупантов по Чаплино погибли 25 человекВидео

09:29

"Наша армия отработала на пять баллов": стратегическая инициатива в войне перешла к ВСУ - эксперт

09:23

Путин "отложил" эскалацию войны против Украины - СМИ

09:01

"Не будет как по маслу": Данилов предупредил о затяжной войнеВидео

09:00

Второй саммит "Крымской платформы" : о деоккупации начали открыто говоритьмнение

08:56

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2022: Тельцам – деньги, Девам – неприятности, Скорпионам – исполнение желанияВидео

08:33

Перелом в российско-украинской войне уже начался - Буданов

08:00

Возле Антоновского моста прогремели взрывы, вспыхнул пожарВидео

07:30

Проехал более 5 тысяч км, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали земляка Шойгу

07:10

ВСУ ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, уничтожен склад боеприпасовВидео

06:40

Ночью оккупанты атаковали Украину: в Николаеве, Кривом Роге и на Киевщине прогремели взрывы

06:24

Четыре ракеты запустили из Беларуси - а не пора ли нам ответить?мнение

06:00

Россия сможет вести интенсивную войну в Украине еще 4-6 месяцев - Александр МусиенкоВидео

05:30

Ядерный взрыв не произойдет, это будет "грязная бомба": Жданов о последствиях катастрофы на ЗАЭСВидео

05:15

Война в Украине может стихнуть осенью, но уже летом 2023 года грозит горячая фаза – экспертВидео

04:41

Заготовки на зиму: как правильно стерилизовать банки

04:10

Проливные дожди и резкое похолодание: синоптики назвали дату холодиныВидео

03:50

Легкие прически на 1 сентября: самые стильные прически в школу, которые покорят всехФото

03:20

Обалденный томатный сок на зиму: 3 превосходно вкусных и простых рецептаВидео

Реклама
03:17

"Горячая, как ад, королева": Мадонна стянула с себя платье на улице

02:45

"Умогилить московский империализм": военный эксперт спрогнозировал, когда утихнет война

02:15

Как постирать очень большой плед в машинке и вручную: 15 главных правил

01:32

Волочкова обобрала пожилых россиян, люди требуют расплаты: "взамен ноги хоть раздвиньте"

01:04

Ни стыда, ни совести: 4 знака зодиака, которые не отличаются скромностьюВидео

00:51

Приметы на 25 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

00:42

В России умер актер-звезда "Интернов"

00:39

"Ми незалежні": TikTok покорила новая песня

00:12

Кровавый удар россиян по Чаплино: возросло число жертв, люди сгорели в машинеВидео

00:11

Google посвятил дудл Дню Независимости

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодня
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять