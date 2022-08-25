6-летний ребенок сгорел в авто: во время кровавого удара оккупантов по Чаплино погибли 25 человек

Ракетный удар по Чаплино на Днепропетровщине/ Telegram

Вследствие ракетного удара российских захватчиков по поселку Чаплино в Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 25 человек.

Такое количество погибших было объявлено после завершения спасательно-поисковых работ. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утром 25 августа.

Российские оккупанты ударили по жилому сектору и железнодорожной станции. Из 25 человек, которые погибли, двое – дети.

"11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в авто возле железнодорожной станции", – рассказал Тимошенко.

Пострадал в результате удара 31 человек.

Ракетный удар по Чаплино на Днепропетровщине/ Telegram

Ракетный удар оккупантов по Чаплино

Напомним, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Удар был нанесен прямо по вагонам, в которых находились люди.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что пять человек в результате удара сгорели в машине, которая стояла неподалеку от станции. Также погиб 11-летний подросток – российская ракета разрушила его дом.

Ракетный удар по Чаплино на Днепропетровщине/ Telegram

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