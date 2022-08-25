"Наша армия отработала на пять баллов": стратегическая инициатива в войне перешла к ВСУ - эксперт

Гаубица, ВСУ / Википедия, УНИАН

ВСУ перехватили инициативу у российских оккупантов. В течение последнего месяца-полтора линия фронта почти не двигается.

Военный эксперт Роман Свитан в эфире национального телемарафона заявил, что стратегическая инициатива сейчас находится в руках нашего командования, пишет ТСН.

"В принципе инициатива, которая была у российских войск перешла к нам (ВСУ – ред.). Планируем сейчас атаки. Можем говорить о том, что как минимум стратегическая инициатива в руках нашего командования", - подчеркнул эксперт.

По его словам, накануне по всей линии фронта была эскалация, а ВСУ отработали на отлично.

"Ее причиной были удары ВСУ по войскам противника. Практически по всей линии фронта наша армия отработала на пять баллов. В принципе до глубины 40 километров были поражены цели, которые были разведаны накануне", - рассказал Свитан.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне России против Украины уже начался. Захватчики уже начали осознавать, что не способны удерживать временно оккупированные украинские территории.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко отметил, что война в Украине не закончится быстро. Однако, по его словам, наше государство имеет такой шанс, которого не имело за свою историю.

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