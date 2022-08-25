Перелом в российско-украинской войне уже начался - Буданов

Кирилл Буданов заявил, что перелом в войне в Украине уже начался / Фото УНИАН, t.me/DIUkraine

Переломный момент в войне России против Украины уже начался. Захватчики уже начали осознавать, что не способны удерживать временно оккупированные украинские территории. Такое мнение озвучил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона 24 августа.

По словам Буданова, один из главных индикаторов изменений на поле боя – взрывы в Крыму.

Глава ГУР отметил, что россияне начали понимать, что их армия тоже уязвима, а системы ПВО не так и хороши, как они полагали. Оккупационные войска на самом деле не способны защитить захваченные территории.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – сказал Буданов.

Как сообщал Главред, ранее Буданов заявил, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Согласно его прогнозу, произойдет это не ранее 2023 года.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко отметил, что война в Украине не закончится быстро. Однако, по его словам, наше государство имеет такой шанс, которого не имело за свою историю.

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