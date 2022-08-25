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Кровавый удар россиян по Чаплино: возросло число жертв, люди сгорели в машине

25 августа 2022, 00:12

Погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом.

Кровавый удар россиян по Чаплино: возросло число жертв, люди сгорели в машине
Удар по Днепропетровщине - возросло число жертв / фото Telegram

Возросло число жертве в результате кровавого удара российских войск по поезду в Днепропетровской области. В данный момент продолжаются поисковые работы, говорится в видеообращении президента Владимира Зеленского.

"Чаплино - наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту - 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине. Погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются.

"Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они наделали. И обязательно выбросим захватчиков с нашей земли", - добавил президент.

Оккупанты атаковали Украину 24 августа

Утром, 24 августа, в День Независимости российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Кроме того 24 августа российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

Вечером 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, 15 погибших и 50 раненых.

"Я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, прямо по вагонам... По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 - ранены. Спасатели работают, но, к сожалению, количество людей еще может возрасти", - заявил глава государства.

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