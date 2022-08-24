Россия ударила по поездам с людьми в Днепропетровской области: много погибших

Ракетный удар Днепр / t.me/dnepr_operativ

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, 15 погибших и 50 раненых.

"Я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, прямо по вагонам... По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 - ранены. Спасатели работают, но, к сожалению, количество людей еще может возрасти", - заявил глава государства.

Оккупанты атаковали Украину 24 августа

Утром, 24 августа, в День Независимости российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Кроме того 24 августа российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

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