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"Не будет как по маслу": Данилов предупредил о затяжной войне и сказал, к чему готовиться

25 августа 2022, 09:01

Секретарь СНБО призвал доверять только заявлениям военных относительно того, что может дальше происходить на фронте.

данилов, украинские военные
Данилов предупредил о затяжной войне/ УНИАН, Генштаб ВСУ

Война с Россией будет большой и сложной. Сейчас как военным, так и украинскому народу нужно приложить максимум усилий, чтобы одержать победу над российскими захватчиками.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает "Радио Свобода". Он подчеркнул, что сейчас украинцам нужно набраться терпения, ведь война с РФ может быть затяжной.

"Нам надо набраться терпения. Будет очень сложно. Легко не будет. Если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет, как говорят в народе, как по маслу – такого не будет. Мы будем иметь большую войну с этой страной, и нам нужно будет приложить много усилий, нашим воинам, всему нашему обществу, чтобы победа была за нами", – подчеркнул Данилов.

При этом он призвал украинцев доверять заявлениям только военных относительно того, что может дальше происходить на фронте.

"Это дело наших военных. Ни эксперты, никто другой, никакие внештатные советники, а именно военные определяют – где, когда и каким способом они будут наносить те или иные удары, совершать те или иные контрнаступательные действия. Это их дело, они за это отвечают. Мы им доверяем", – отметил секретарь СНБО.

Он заверил, что Украина сможет деоккупировать все свои территории, включая Донбасс и Крым.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне России против Украины уже начался. Захватчики уже начали осознавать, что не способны удерживать временно оккупированные украинские территории.

Напомним, возле Антоновского моста рано утром 25 августа прогремели взрывы, после этого вспыхнул пожар. В Херсонской ОВА намекнули, что это ВСУ "отработала" по мосту.

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война в Украине вторжение России Алексей Данилов
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