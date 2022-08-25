'Украина победит с помощью партнеров': Резников анонсировал позитивные новости с фронта

Резников анонсировал "позитивные новости с фронта" в этом году/ Facebook Резников, Генштаб ВСУ

Украина слишком доверяла своему соседу, с которым она подписала Будапештский меморандум, и это была главная ошибка нашего государства. Из-за этого доверия наша страна не заботилась о своей армии и сегодня приходится перекрывать эти пробелы, которые были допущены ранее.

Сейчас происходит война на выживание. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Военному телевидению.

"Мы ведем сегодня борьбу за выживание страны. Мы подтверждаем свое право на независимость. Мы прожили более 30 лет независимыми, создали абсолютно независимую страну в своих границах, поэтому сегодня мы, возможно, дороже платим за то, что не заботились о своей армии", – отмечает Резников.

Однако он подчеркнул, что "мы выживем в этой войне и сломаем позвоночник этому Голиафу".

Он выразил мнение, что ни в Грузии, ни в Украине не было бы войны, если бы в 2008 году нас приняли в НАТО. Однако Украина сможет победить Россию в войне благодаря нынешнему партнерскому Альянсу. Также он напомнил, что наше государство уже с первых дней войны побеждает на политическом поле.

"Вопрос: когда и какой ценой (мы победим – ред.)? Мы сегодня имеем шансы одержать победу быстрее и дешевле с точки зрения потерь украинских, благодаря партнерскому Альянсу. Я могу засвидетельствовать, что наши партнеры готовы с нами работать не только в краткосрочной, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – подчеркнул Резников.

Также министр обороны Украины анонсировал "хорошие и позитивные новости" для украинцев и мира уже в этом году.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что война с Россией будет большой и сложной. Сейчас как военным, так и украинскому народу нужно приложить максимум усилий, чтобы одержать победу над российскими захватчиками.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне России против Украины уже начался. Захватчики уже начали осознавать, что не способны удерживать временно оккупированные украинские территории.

Читайте также: