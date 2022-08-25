УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украина победит с помощью партнеров": Резников анонсировал позитивные новости с фронта

25 августа 2022, 10:15

Главной ошибкой нашего государства является то, что оно слишком доверяло своему соседу, подчеркнул министр обороны.

'Украина победит с помощью партнеров': Резников анонсировал позитивные новости с фронта
Резников анонсировал "позитивные новости с фронта" в этом году/ Facebook Резников, Генштаб ВСУ

Украина слишком доверяла своему соседу, с которым она подписала Будапештский меморандум, и это была главная ошибка нашего государства. Из-за этого доверия наша страна не заботилась о своей армии и сегодня приходится перекрывать эти пробелы, которые были допущены ранее.

Сейчас происходит война на выживание. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Военному телевидению.

"Мы ведем сегодня борьбу за выживание страны. Мы подтверждаем свое право на независимость. Мы прожили более 30 лет независимыми, создали абсолютно независимую страну в своих границах, поэтому сегодня мы, возможно, дороже платим за то, что не заботились о своей армии", – отмечает Резников.

Однако он подчеркнул, что "мы выживем в этой войне и сломаем позвоночник этому Голиафу".

Он выразил мнение, что ни в Грузии, ни в Украине не было бы войны, если бы в 2008 году нас приняли в НАТО. Однако Украина сможет победить Россию в войне благодаря нынешнему партнерскому Альянсу. Также он напомнил, что наше государство уже с первых дней войны побеждает на политическом поле.

"Вопрос: когда и какой ценой (мы победим – ред.)? Мы сегодня имеем шансы одержать победу быстрее и дешевле с точки зрения потерь украинских, благодаря партнерскому Альянсу. Я могу засвидетельствовать, что наши партнеры готовы с нами работать не только в краткосрочной, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – подчеркнул Резников.

Также министр обороны Украины анонсировал "хорошие и позитивные новости" для украинцев и мира уже в этом году.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что война с Россией будет большой и сложной. Сейчас как военным, так и украинскому народу нужно приложить максимум усилий, чтобы одержать победу над российскими захватчиками.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне России против Украины уже начался. Захватчики уже начали осознавать, что не способны удерживать временно оккупированные украинские территории.

Читайте также:

война в Украине вторжение России Алексей Резников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:28

"Вам 58, а не 18": постаревшая Апина поразила вульгарщиной

10:15

"Украина победит с помощью партнеров": Резников анонсировал позитивные новости с фронтаВидео

10:00

Группа компаний GIR сохранила специалистов и продолжит работу во Львове

09:41

Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла женамнение

09:37

6-летний ребенок сгорел в авто: во время кровавого удара оккупантов по Чаплино погибли 25 человекВидео

Реклама
09:29

"Наша армия отработала на пять баллов": стратегическая инициатива в войне перешла к ВСУ - эксперт

09:23

Путин "отложил" эскалацию войны против Украины - СМИ

09:01

"Не будет как по маслу": Данилов предупредил о затяжной войнеВидео

09:00

Второй саммит "Крымской платформы" : о деоккупации начали открыто говоритьмнение

08:56

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2022: Тельцам – деньги, Девам – неприятности, Скорпионам – исполнение желанияВидео

08:33

Перелом в российско-украинской войне уже начался - Буданов

08:00

Возле Антоновского моста прогремели взрывы, вспыхнул пожарВидео

07:30

Проехал более 5 тысяч км, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали земляка Шойгу

07:10

ВСУ ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, уничтожен склад боеприпасовВидео

06:40

Ночью оккупанты атаковали Украину: в Николаеве, Кривом Роге и на Киевщине прогремели взрывы

06:24

Четыре ракеты запустили из Беларуси - а не пора ли нам ответить?мнение

06:00

Россия сможет вести интенсивную войну в Украине еще 4-6 месяцев - Александр МусиенкоВидео

05:30

Ядерный взрыв не произойдет, это будет "грязная бомба": Жданов о последствиях катастрофы на ЗАЭСВидео

05:15

Война в Украине может стихнуть осенью, но уже летом 2023 года грозит горячая фаза – экспертВидео

04:41

Заготовки на зиму: как правильно стерилизовать банки

Реклама
04:10

Проливные дожди и резкое похолодание: синоптики назвали дату холодиныВидео

03:50

Легкие прически на 1 сентября: самые стильные прически в школу, которые покорят всехФото

03:20

Обалденный томатный сок на зиму: 3 превосходно вкусных и простых рецептаВидео

03:17

"Горячая, как ад, королева": Мадонна стянула с себя платье на улице

02:45

"Умогилить московский империализм": военный эксперт спрогнозировал, когда утихнет война

02:15

Как постирать очень большой плед в машинке и вручную: 15 главных правил

01:32

Волочкова обобрала пожилых россиян, люди требуют расплаты: "взамен ноги хоть раздвиньте"

01:04

Ни стыда, ни совести: 4 знака зодиака, которые не отличаются скромностьюВидео

00:51

Приметы на 25 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

00:42

В России умер актер-звезда "Интернов"

00:39

"Ми незалежні": TikTok покорила новая песня

00:12

Кровавый удар россиян по Чаплино: возросло число жертв, люди сгорели в машинеВидео

00:11

Google посвятил дудл Дню Независимости

24 августа, среда
23:52

"Могут грохнуть иностранца": Арестович пояснил, почему РФ так и не решилась на удар по КиевуВидео

23:36

Жены офицеров РФ ждут, чтобы их мужей ликвидировали в Украине - журналист

23:20

Макс Барских презентовал новую песню "Украина"Видео

23:13

Самый большой пакет военной помощи Украине от США: когда получим оружиеВидео

22:45

В Минобороны гневно высказались о лживом заявлении Шойгу о "замедлении"Видео

22:31

София Ротару объявилась и показала, как выглядит сейчасВидео

22:16

Проявление беспомощности: у Зеленского высказались об ударах на День Независимости

Реклама
21:56

Шатунов не хотел кремации: экс-продюсер "Ласкового мая" поддал пару в скандал со смертью певца

21:51

Байден готовит важную новость для Зеленского из-за РоссииВидео

21:39

Выбиты окна и двери: появились первые подробности удара россиян по Хмельниччине

21:28

Адвокат рассказал, как правильно оформить денежную помощь семьям погибших бойцов ВСУ

21:28

Война в Украине вступает в новую фазу - Боррель

21:20

Россия ударила по поездам с людьми в Днепропетровской области: много погибшихВидео

21:08

Какими ракетами Россия обстреливает Украину: Жданов рассказал об опасностиВидео

20:58

Ближайшие 2-3 месяца будут решающими в этой войне - АрестовичВидео

20:55

Более 20 пикапов и джипов: Комаров рассказал, что купил для ВСУ на деньги от продажи элитного авто

20:39

Сильнейшая жарища и погодный сюрприз: синоптики предупредили о мощной атаке африканской жарыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодня
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять