Двое 200-х, много 300-х: оккупанты подорвались на своих же минах в Украине

Оккупанты подорвались на своих же минах в Украине/ Reuters, Радио Свобода

Оккупант рассказал жене во время телефонного разговора о ситуации, когда российские военные подорвались на своих же минах. Тогда погибли двое захватчиков, и еще многие получили ранения.

Российский солдат не рассказал, при каких именно обстоятельствах это произошло, потому что боялся, что разговор могут прослушивать или записывать. Аудиоперехват телефонного звонка опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Пацаны выходили, два двухсотых, много трехсотых. Просто на своих же минах", – рассказал оккупант.

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Он отметил, что останки тел захватчиков пришлось собирать со стенок авто. Российский военный был напуган из-за этой ситуации, и отметил, что такое происходит уже не впервые.

Также оккупант рассказал жене, что он уже успел побывать в тюрьме, но не сообщил причину, так как боялся прослушивания.

Разговор российского оккупанта с женой/ скрин

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте российского захватчика Александра Банникова, приехавшего воевать против Украины из Пермского края. До конца контракта оккупанта оставался всего месяц – контракт должен был закончиться 18 сентября.

Напомним, что украинские воины ликвидировали на фронте 26-летнего старшего лейтенанта Вооруженных сил РФ Степана Милоградова, приехавшего воевать в Украину из Иркутской области. Украинские минометчики ударили по нему как раз тогда, когда оккупант управлял квадрокоптером и корректировал огонь своего подразделения.

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