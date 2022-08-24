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Проявление беспомощности: у Зеленского резко высказались об ударах на День Независимости

24 августа 2022, 22:16

Массированные обстрелы в День Независимости являются проявлением террористической сути россиян после шести месяцев позора и поражений.

Подоляк, Харьков
Подоляк высказался о массовых ракетных ударах / Коллаж фото УНИАН, ОПУ

В Офисе президента резко отреагировали на массированные ракетные удары россиян по Украине на День Независимости и назвали это очередным проявлением беспомощности.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram, массированные обстрелы в День Независимости являются проявлением террористической сути россиян после шести месяцев позора и поражений.

"Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев - абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном жесте доброй воли", - заявил Подоляк.

В течение всего дня россияне обстреливали Днепропетровскую и Хмельницкую области, Николаев и Харьков.

Ракетные удары по Украине 24 августа

Утром, 24 августа, в День Независимости российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Кроме того 24 августа российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, 15 погибших и 50 раненых.

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война в Украине военная агрессия РФ Михаил Подоляк Офис президента
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