Проявление беспомощности: у Зеленского резко высказались об ударах на День Независимости

Массированные обстрелы в День Независимости являются проявлением террористической сути россиян после шести месяцев позора и поражений.
В Офисе президента резко отреагировали на массированные ракетные удары россиян по Украине на День Независимости и назвали это очередным проявлением беспомощности.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram, массированные обстрелы в День Независимости являются проявлением террористической сути россиян после шести месяцев позора и поражений.
"Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев - абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном жесте доброй воли", - заявил Подоляк.
В течение всего дня россияне обстреливали Днепропетровскую и Хмельницкую области, Николаев и Харьков.
Ракетные удары по Украине 24 августа
Утром, 24 августа, в День Независимости российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
Кроме того 24 августа российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.
Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, 15 погибших и 50 раненых.
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