Выбиты окна и двери: появились первые подробности удара рф по Хмельниччине

Враг ударил по Хмельницкой области - подробности / pixabay.com

В среду, 24 августа, в Украине весь день звучали воздушные тревоги. Во время одной из них, около пяти часов вечера, враг ударил ракетами по Шепетовскому району Хмельницкой области, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий в Telegram.

По словам местного чиновника, были нанесены два ракетных удара по критической инфраструктуре района.

По состоянию на девять часов вечера 24 августа, пожар, загоревшийся в результате авиадара, был локализован. На месте работают работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Последствия продолжают ликвидироваться.

В домах, расположенных рядом, выбиты окна и двери. Выясняют информацию о пострадавших.

"Помните: неизвестно, чего можно ожидать от орков, поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги, пользуйтесь укрытиями", - добавил глава военной администрации.

Ракетные удары по Украине 24 августа

Утром, 24 августа, в День Независимости российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Кроме того 24 августа российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, 15 погибших и 50 раненых.

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