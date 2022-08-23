Украина получила 50 бронеавтомобилей Kirpi от Турции: чем они уникальны

Украина получила 50 бронеавтомобилей Kirpi от Турции/ defenceturk

Правительство Турции передало Украине 50 бывших в употреблении бронеавтомобилей Kirpi, которые имеют противоминную защиту.

Авто передали на основе соглашения между правительствами двух государств. Поэтому техника поставлялась не напрямую от производителя компании BMC, а из тех запасов бронеавтомобилей, которые были на хранении у турецкого войска. Об этом сообщили источники в турецком в правительстве и промышленности, пишет Defense News.

Отмечается, что в дальнейшем планируются еще поставки таких автомобилей.

"Согласно договору, Министерство национальной обороны Турции доставило в Украину начальную партию из 50 Kirpi. Будут и дальнейшие поставки", – рассказал источник в турецком правительстве.

Бронеавтомобили Kirpi – что о них известно

Kirpi (укр. "Еж") – это бронетранспортер, имеющий защиту от мин и засад класса MRAP. Такие авто производит турецкая компания BMC.

Такие авто имеют стандартную и дополнительную броню, что помогает им быть защищенными от баллистических угроз. Машина защищает от стрелкового вооружения и минной угрозы.

Назначение таких автомобилей – перебрасывать личный состав на другие места, защищая их от всех видов угроз во время транспортировки. Турецкая армия довольно активно использует Kirpi.

Максимальная скорость таких машин составляет до 100 км/ч. В авто одновременно могут уместиться 13 бойцов.

Ранее сообщалось, что правительство Королевства Норвегии передало Украине для использования во время войны 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Такие авто передали в дополнение к артиллерии, переносным средствам ПВО и БТРам, которые предоставили ранее.

Напомним, Украина могла получить от США в качестве военной помощи ракетный комплекс ATACMS, противорадиолокационные ракеты HARM, высокоточные боеприпасы Excalibur.

Читайте также: