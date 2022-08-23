Будут убивать гражданских: ФСБ планирует в РФ серию терактов с массовыми жертвами – Данилов

Кремль хочет разжечь среди россиян с новой силой поддержку войны против Украины, уровень которой очень упал в последнее время.
Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) организует в РФ серию террористических актов, во время которых может погибнуть много гражданских.
Страна-агрессор таким образом хочет "замылить глаза" россиянам и заставить их снова поддерживать войну против Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.
"На россии падает поддержка войны. кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация фсб серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских", – написал Данилов.
Он отметил, что убийство в России дочери кремлевского идеолога Александра Дугина Дарьи – это лишь начало.
Также секретарь СНБО Украины подчеркнул, что Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением.
Напомним, ранее Данилов заявил, что Украина не причастна к убийству в России Дарьи Дугиной. Ее убили российские спецслужбы. По его словам, нашей стране гибель этого человека не играет важную роль, а вот ФСБ РФ могла "убрать" ее из-за того, что она вместе со своим отцом критиковали долговременность так называемой "спецоперации" России в Украине.
Убийство Дарьи Дугиной в РФ
Автомобиль, за рулем которого была дочь Александра Дугина Дарья, взорвали в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.
В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.
Позже в РФ спалились на очередном фейке, заявив, якобы уже " раскрыли убийство Дугиной". В стране-агрессоре озвучили имя украинки, которая якобы виновна в убийстве, и при этом назвали ее военной из полка "Азов". Но в "Азове" после этого заявили, что такой человек никогда у них не служил.
Хотя были предположения, что хотели убить Дугина, а Дарья погибла случайно, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские спецслужбы хотели убить именно Дарью.
Читайте также:
- Хотят перебросить больше войск в Херсон: РФ строит плавучий мост - разведка Британии
- "Ключевая точка – Херсонщина": Загородний оценил перспективы завершения войны
- В Донецке пылает: в Сети сообщают о взрыве в" администрации " Пушилина