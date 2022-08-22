Убивали за деньги: Арестович поведал новые подробности подрыва машины Дугиной

Советник главы ОП уверен, что Александра Дугина не хотели ликвидировать, а хотели убить именно его дочь Дарью.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Фейгин-LIVE рыскрыл подробности убийства дочери идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина
"Никакого Александра Дугина не хотели убить. Убивали именно Дарью, убивали российские спецслужбы или около того. За деньги убивали", - сообщил Алексей Арестович.
Убийство дочери Дугина
Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.
На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.
В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.
Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.
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