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Критиковала войну: Данилов объяснил, зачем ФСБ убила дочь Дугина

23 августа 2022, 10:14

Украина не имеет абсолютно никакого отношения к убийству дочери кремлевского идеолога, подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов, Дарья Дугина
Данилов объяснил, зачем ФСБ убила дочь Дугина/ Reuters, соцсети

Украина не причастна к убийству в России дочери кремлевского идеолога Александра Дугина Дарьи. Ее убили российские спецслужбы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет 24 канал. По его словам, нашей стране гибель этого человека не играет важную роль.

"Нам от этого человека не холодно никак, оно нам как мокрое горит. ФСБ сделала эту вещь – и сейчас будет указывать, что это сделали кто-то из наших", – отметил Данилов.

Он сказал, что, во-первых, украинские спецслужбы так не работают, во-вторых, сейчас у Украины есть более важные задачи.

"К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб", – подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, Дарья Дугина и ее отец – кремлевский идеолог Александр Дугин – критиковали долговременность так называемой "спецоперации" России в Украине. А спецслужбы России убирают тех людей, которые критикуют провалы войны РФ против Украины.

Убийство Дарьи Дугиной в РФ

Автомобиль, за рулем которого была дочь Александра Дугина Дарья, взорвали в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Позже в РФ спалились на очередном фейке, заявив, якобы уже "раскрыли убийство Дугиной". В стране-агрессоре озвучили имя украинки, которая якобы виновна в убийстве, и при этом назвали ее военной из полка "Азов". Но в "Азове" после этого заявили, что такой человек никогда у них не служил.

Хотя были предположения, что хотели убить Дугина, а Дарья погибла случайно, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские спецслужбы хотели убить именно Дарью.

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новости России Александр Дугин Алексей Данилов
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