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Хотят перебросить больше войск в Херсон: РФ строит плавучий мост – разведка Британии

23 августа 2022, 11:00

Однако этот импровизированный мост всё равно будет уязвимым к ударам украинской армии.

Антоновский мост, российские военные
РФ строит плавучий мост, ведь Антоновским мостом уже невозможно двигаться/ Reuters, скрин

Россия хочет построить через Днепр в Херсоне массивный плавучий мост, чтобы с его помощью перебрасывать в оккупированный областной центр свои войска.

Его хотят установить рядом с Антоновским автодорожным мостом, который воины ВСУ своими ударами повредили настолько, что двигаться по нему уже невозможно. Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании Twitter.

В британской разведке отмечают, что эта переправа может стать ключевым связующим звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком.

На протяжении нескольких недель российские оккупанты рассчитывали на паромную переправу через водный путь. Если РФ удастся достроить плавучий мост, то она сможет перевозить больше захватчиков на правый берег, чем это удавалось сделать паромом.

Однако плавучий мост всё равно будет уязвимым для украинских наступательных действий, подчеркнули в британской разведке.

Напомним, в понедельник, 22 августа, в Херсонской области прогремели взрывы. Появились сообщения, что был удар по Антоновскому мосту, после чего якобы "мост разорвало надвое".

Позже стало известно, что силы обороны Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в момент, когда по эстакаде двигалась колонна российской автомобильной техники с боеприпасами. Произошла детонация боеприпасов в российских грузовиках, в результате чего получилось повреждение бетонных конструкций. Отремонтировать мост и проехать по нему нельзя.

Смотрите онлайн новости Херсона:

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