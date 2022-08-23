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Бойцы ВСУ "эвакуировали" вражескую БМП за 5 минут: оккупанты даже не успели проснуться

23 августа 2022, 13:48

Украинские защитники провели "спецоперацию" по захвату российской техники.

ВСУ
Бойцы ВСУ "эвакуировали" вражескую БМП за 5 минут / скриншот

Бойцы теробороны Днепра украли вражескую БМП, которая стояла в чуть более 200 метрах от позиций оккупантов.

На видео, которое выложили в Сети, бойцы рассказывают, что заметили вражескую БМП, которая так и манила, чтобы ее забрали украинские военнослужащие. Оккупанты оставили ее в 280 метрах от своих позиций.

"Разведка доложила, что есть машина, которая кошмарит наши позиции, она стоит в довольно интересном месте, и если изрядно поднатужиться, то можно ее оттуда дернуть. Разработали план на бумаге. Сначала пошла разведка и попала под минометный обстрел, потому что оккупанты там пристреляли позиции. Далее отработали всю операцию по "эвакуации" этой техники. Она длилась 4 минуты 30 секунд", - рассказал один из бойцов.

Напомним, ранее военные Вооруженных сил Украины и журналист Юрий Бутусов у Северского Донца угнали у российских оккупационных войск боевую машину пехоты командира одной из бригад армии России.

Также ранее сообщалось о том, что в селе Любимовка Херсонской области местные цыгане угнали танк у российских военных, которые проводят операцию по оккупации Украины. Ромы взяли трактор, привязали к нему танк, и уехали в неизвестном направлении.

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война в Украине ВСУ
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