США могут тайно передавать Украине мощное оружие: Politico выяснило, о каком вооружении идет речь

США могли тайно отправить в Украину оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS / Фото Википедия, Reuters

Поражение Вооруженными силами Украины российских целей в Крыму, расположенных на значительном расстоянии от линии фронта, говорит о том, что официальный Вашингтон вероятно дает Украине больше разного оружия, чем объявляет публично. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на американских экспертов Майкла Вайсса, Джеймса Раштона и Тома Карако.

По мнению экспертов, США тайно отправили в Украину оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Также Украина могла получить высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, которые способны поражать системы ПВО. Отмечается, что ранее США анонсировали предоставление Киеву возможностей по противодействию радарам, однако не конкретизировали, о чем именно идет речь.

Также Politico пишет, что США будут предоставлять Украине высокоточные боеприпасы Excalibur в рамках объявленного 19 августа пакета военной помощи стоимостью 775 млн долларов, хотя администрация не заявляла об этом публично.

Издание предполагает, что последний пакет "не ограничивается" тем, что указано в списке.

"Приятно, что администрация меньше говорит, а больше делает по поставкам оружия. Это хорошо, поскольку это дает россиянам немного неуверенности в том, что мы делаем", – считает Том Карако из Центра стратегических и международных исследований.

Справка. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс, запускающий баллистические ракеты. Их могут запускать такие установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Дальность стрельбы этих ракет может достигать 165-310 км. Сейчас в Украине есть HIMARS со снарядами дальностью 70-80 км.

AGM-88 HARM — американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции (РЛС). Менее уязвимая для традиционных видов помех. HARM вычисляет местоположение цели и способна её поразить, даже если РЛС была выключена. Этими ракетами оснащают самолёты A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark и Panavia Tornado.

Боеприпасы Excalibur — это управляемые артиллерийские снаряды. Их используют для артиллерии 155 миллиметров.

Военная помощь Украине от США

25 июля сообщалось, что Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 270 миллионов долларов. Киев получит еще 4 единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, более трех десятков тысяч боеприпасов, 580 беспилотников Phoenix Ghost, противотанковое вооружение, запчасти и другое военное оборудование.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS.

9 августа замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Украина получит ЗРК малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев.

18 августа издание The Hill писало, что почти два десятка бывших военных и дипломатов призвали президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS.

19 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов.

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для Украины. В него вошли боеприпасы к HIMARS, БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

Другие новости: