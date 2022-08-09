Поставки ЗРК NASAMS в Украину готовятся и приедут в течение нескольких месяцев - Пентагон

Поставки NASAMS в Украину готовятся / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев. Об этом заявил замминистра обороны по политическим вопросам Колин Кол.

Как отметили в пресс-службе Пентагона, в новом пакете помощи нет NASAMS, но есть ракеты AMRAAM для NASAMS.

"Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в Украину в следующие несколько месяцев",— заявил Кол.

Отметим, США объявили о планах по поставкам NASAMS Украине в июле в рамках пакета помощи. Планировалось, что Пентагон направит Киеву два ЗРК.

Система ПВО NASAMS - что о ней известно

NASAMS объединяет радары MPQ-64 Sentinel и ракеты AMRAAM с норвежской системой управления боем под названием Fire Distribution Center (FDC). Эффективная дальность стрельбы составляет около 25 км на высоте от 300 м до 16 км, а заявленная вероятность попадания составляет 85%.

Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине передовые норвежские установки противоракетной обороны средней и большой дальности NASAMS. Украинские военные уже обучаются работе с этой современной системой. Предполагается, что такие системы ПВО помогут защитить украинские города от ракетных ударов РФ.

В конце июля в Пентагоне заявили, что они "продвигаются вперед" в вопросе предоставления Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Однако точных сроков, когда могут быть осуществлены такие поставки, в американском оборонном ведомстве не называли.

Другие новости: