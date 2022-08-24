Украина получит "карманные дроны" для разведки Black Hornet на $9 млн: чем они уникальны

Минидрон Black Hornet/ mil.in.ua, regjeringen.no

Норвегия и Великобритания совместно передадут Украине микродроны Black Hornet на сумму до 90 миллионов норвежских крон (9,1 миллиона долларов).

В эту сумму входит стоимость самих беспилотников, а также запасные части к ним, транспорт и обучение украинских воинов, как ими пользоваться. Об этом сообщает Минобороны Норвегии, пишет "Европейская правда".

Закупка такой техники будет происходить за счет фонда под руководством Великобритании, в который Норвегия внесла 400 миллионов крон.

В норвежском Минобороны отмечают, что Украина попросила передать такие минидроны, чтобы применять их на фронте в борьбе против российских захватчиков.

Также отмечается, что за средства фонда будет приобретена система борьбы с беспилотниками примерно на 100 миллионов норвежских крон. В качестве системы выбран Nightfighter от британской SteelRock Technologies.

Минидроны Black Hornet – что о них известно

Black Hornet (укр. "Черный Шершень") – это военный беспилотный микро летательный аппарат, который производится в Норвегии. Этот дрон еще называют карманным, ведь он имеет очень маленькие размеры.

В то же время такой разведывательный беспилотник, который весит всего 32 грамма, дает военным большие возможности. Он имеет две оптические камеры и даже тепловизор. Его очень удобно применять для разведки, особенно в условиях боевых действий в городе.

Дрон имеет радиус действия 1,6 километра и может находиться в воздухе 25 минут.

Такие беспилотники используются в ряде стран-союзников НАТО, включая США и Британию. Его применяют для разведки и определения целей.

Минидрон Black Hornet/ mil.in.ua

Напомним, правительство Турции передало Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi, которые имеют противоминную защиту. Такие авто имеют стандартную и дополнительную броню, они хорошо защищают от стрелкового вооружения и минной угрозы.

Ранее сообщалось, что правительство Королевства Норвегии передало Украине для использования во время войны 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Такие авто передали в дополнение к артиллерии, переносным средствам ПВО и БТРам, которые предоставили ранее.

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