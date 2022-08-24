УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Чуть не доходило до драки": Арахамия рассказал о поведении делегации России на переговорах

24 августа 2022, 13:15

Украина победила на первом этапе переговоров, теперь ситуация зависит от действий ВСУ, считает Давид Арахамия.

Переговоры Украин и РФ
На переговорах с Москвой было тяжело сдержать эмоции, приходилось брать паузу - Арахамия / Reuters

Представители РФ на переговорах с Украиной прибегали к манипуляциям и провокациям. Позади российской делегации было около 30 человек, которые занимались разведкой и составляли психологические портреты. Временами диалог был на грани брани или драки. В таких ситуациях представители Киева вынуждены были брать паузу, чтобы не поддаваться эмоциям. Украинская делегация, благодаря ВСУ, одержала победу на первом этапе диалога. Сейчас все зависит от дальнейших действий украинской армии. Об этом заявил руководитель переговорной группы с Россией Давид Арахамия.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в ходе встречи с представителями России позади них находилось около 30 человек. Они составляли психологические портреты и вели разведку.

"Нас было там пять или шесть человек, сидевших за столом, у них тоже было пять или шесть человек. А позади от них было где-то 30 человек, кто-то из них делал наши психологические портреты, кто-то присматривал, какая-то разведка была . А мы приехали, просто сели и позади нас никого нет", - отметил Арахамия.

По словам депутата, делегаты РФ устраивали провокации, чтобы вывести украинцев из себя и получить преимущество. Украинская делегация брала паузу, когда было понятно, что переговоры могут дойти до брани или и вовсе до драки.

"У нас война, люди гибнут, очень тяжело сдержать эмоции. Мы несколько раз вставали со стола в разные раунды переговоров, когда видели, что сейчас может начаться брань или драка. Я брал тайм-аут, говорил "стоп", шли в бекрум., мы там сидели, общались, говорили, что нельзя давать волю эмоциям", - добавил Арахамия.

Парламентарий напомнил, что успех на переговорах с Россией зависит от достижений армии Украины на фронте. Первый этап диалога остался за Киевом – и Москва это признает – однако сейчас диалог на паузе. Когда будут новые успехи ВСУ, появится еще одна победа на дипломатическом уровне.

"На первом этапе мы точно победили, они это признают, сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит от успехов Вооруженных Сил, как только будут удачи, я думаю, что победим и во втором этапе", - подчеркнул Давид Арахамия.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем 18 августа заявил, что Украина и Россия могут вернуться к переговорам. Однако для этого Москва должна выполнить требование Киева – вывести войска с оккупированных украинских территорий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия входит в глубокий военно-кадровый кризис. Агрессор не может объявить мобилизацию, а добровольцев на войну найти сложно. По мнению Подоляка, из-за накопившихся проблем Москва может предложить еще больше инициатив, направленных на переговоры с Киевом.

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва, мол, не собирается работать над организацией встречи главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Российское руководство готовится к затяжной войне.

Смотрите видео ТСН - Зеленский заявил, что в случае судилища над защитниками Мариуполя, никаких переговоров с РФ не будет

Другие новости:

новости России Давид Арахамия война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:15

"Чуть не доходило до драки": Арахамия рассказал о поведении делегации России на переговорах

13:00

Гороскоп на завтра, 25 августа 2022: Тельцам – деньги, Девам – неприятности, Скорпионам – исполнение желанияВидео

12:50

"Устраивает публичную клоунаду": у Зеленского отреагировали на поздравление ЛукашенкоВидео

12:44

Настя Каменских показала, что носит у сердца и в сердце

12:35

"РФ специально тормозит наступление": Шойгу зашкварился лживым заявлением в День Независимости УкраиныВидео

Реклама
12:25

Полгода полномасштабной войны: почему Путин уже ее проигралмнение

12:23

Крым празднует День Независимости Украины: патриоты "украсили" улицы Севастополя

12:09

"С днем Независимости, Украина": как украинские звезды поздравили свою страну

11:56

Как сейчас выглядит прикованная к постели болезнью Альцгеймера "Миледи" Маргарита Терехова

11:40

Армия Украины в День независимости сокрушила вражеский вертолет Ка-52 стоимостью 16$ млнВидео

11:34

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

11:32

РФ ударила ракетами по Миргороду: первые подробности

11:19

Построение пошло не по плану: бойцы ВСУ одним выстрелом "положили" 10 сержантов и одного офицера РФ

10:45

Привлечет богатство: как нужно правильно носить 1 доллар в кошельке

10:41

Крым – основа любой сделки между Украиной и РФ: у Эрдогана призвали вернуть полуостров КиевуВидео

10:40

На Запорожье ликвидировали гауляйтера Ивана Сушко

10:31

"Поднимем руки только в день победы": Зеленский в День Независимости сделал заявление об окончании войныВидео

09:56

Пожелал "мирного неба": Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости

09:50

РФ не смогла захватить Украину, свергнуть Зеленского и ждет большой атаки ВСУ – разведка БританииВидео

09:35

"Беременна?": 47-летняя Могилевская принимает поздравленияВидео

Реклама
09:20

Обстрел штаба Пушилина – прикрытие: РФ хочет ударить по правительственным зданиям Украины 24 августа – ISWВидео

09:06

Бурятов хоронят за свой счет: самолеты РФ не выдерживают нагрузку рейсами с "двухсотыми"Видео

09:03

Империя не верила в Украину, но выяснилось, что в Украину верят ее собственные гражданемнение

09:00

По итогам войны в Украину вернется не только Крым, но и Таганрог с Краснодарским краем – Касьянов

09:00

День Независимости Украины 2022: душевные поздравления и открытки к празднику

08:51

Гороскоп на сегодня 24 августа 2022: Весам – деньги, Козерогам – опасность, Рыбам – удивительные известияВидео

08:34

Когда Крым вернется в состав Украины – прогноз тарологаВидео

08:28

Подарок ко Дню Независимости: в США показали, как загружают новую партию боеприпасов для УкраиныВидео

08:25

Победа у нас в кармане?мнение

08:15

Полгода войны в Украине и позора России: когда наступит мир и чьим останется КрымВидео

07:53

Война будет долгой и жестокой, РФ может снова атаковать Киев – Минобороны Испании

07:45

Ранение не остановило: оккупант, который подвозил ракеты на фронт, со второй попытки погиб в Украине

07:10

Одежда всегда будет приятно пахнуть: 5 простых способов улучшить запах в шкафу

07:05

ВСУ разгромили склад боеприпасов и "проредили ряды" оккупантов на Херсонщине

06:30

Нет "усталости от войны": Столтенберг заявил, что НАТО может годами поддерживать УкраинуВидео

05:32

Ближайшие дни проявят победителя: астролог рассказал, когда и чем закончится война в Украине

05:30

Самые лучшие подарки: что дарить каждому знаку зодиака

05:00

Армия и народ Украины настроены вернуть Крым, Донбасс и другие захваченные РФ территории – экспертВидео

04:40

Пентагон готовит ВСУ к ближнему бою с россиянами - WP

03:40

В Украину идут сплошные дожди и холодрыга: синоптики дали опасный прогноз на осеньВидео

Реклама
03:23

"Трансвестит у портрета царя": в сети хохочут над вульгарной Волочковой

03:20

Самая вкусная шарлотка из 3 ингредиентов на скорую руку: простой рецепт и секрет приготовленияВидео

02:50

"Путин всех достал": никто не выиграет от войны, поэтому стартует фаза "все против всех" – экспертВидео

02:13

Как поставить сильную защиту для воина на фронте - Макс Гордеев раскрыл главный секретВидео

01:42

"Это будет удар безумия": решится ли Путин применить ядерное оружие - оценка экспертаВидео

00:51

Приметы на 24 августа: какие 5 вещей категорически нельзя делать, чтобы беда в дом не пришлаВидео

00:03

Цифровая голограмма Тины Кароль спела гимнВидео

23 августа, вторник
23:55

Синдром усталости: худший сценарий войны уже позади - РезниковВидео

23:54

Лиза Ющенко свозила детей на Северный полюс

23:35

Нас больше, не молчите: Машкова обратилась ко всем дочерям

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять