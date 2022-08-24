"Чуть не доходило до драки": Арахамия рассказал о поведении делегации России на переговорах

На переговорах с Москвой было тяжело сдержать эмоции, приходилось брать паузу - Арахамия / Reuters

Представители РФ на переговорах с Украиной прибегали к манипуляциям и провокациям. Позади российской делегации было около 30 человек, которые занимались разведкой и составляли психологические портреты. Временами диалог был на грани брани или драки. В таких ситуациях представители Киева вынуждены были брать паузу, чтобы не поддаваться эмоциям. Украинская делегация, благодаря ВСУ, одержала победу на первом этапе диалога. Сейчас все зависит от дальнейших действий украинской армии. Об этом заявил руководитель переговорной группы с Россией Давид Арахамия.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в ходе встречи с представителями России позади них находилось около 30 человек. Они составляли психологические портреты и вели разведку.

"Нас было там пять или шесть человек, сидевших за столом, у них тоже было пять или шесть человек. А позади от них было где-то 30 человек, кто-то из них делал наши психологические портреты, кто-то присматривал, какая-то разведка была . А мы приехали, просто сели и позади нас никого нет", - отметил Арахамия.

По словам депутата, делегаты РФ устраивали провокации, чтобы вывести украинцев из себя и получить преимущество. Украинская делегация брала паузу, когда было понятно, что переговоры могут дойти до брани или и вовсе до драки.

"У нас война, люди гибнут, очень тяжело сдержать эмоции. Мы несколько раз вставали со стола в разные раунды переговоров, когда видели, что сейчас может начаться брань или драка. Я брал тайм-аут, говорил "стоп", шли в бекрум., мы там сидели, общались, говорили, что нельзя давать волю эмоциям", - добавил Арахамия.

Парламентарий напомнил, что успех на переговорах с Россией зависит от достижений армии Украины на фронте. Первый этап диалога остался за Киевом – и Москва это признает – однако сейчас диалог на паузе. Когда будут новые успехи ВСУ, появится еще одна победа на дипломатическом уровне.

"На первом этапе мы точно победили, они это признают, сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит от успехов Вооруженных Сил, как только будут удачи, я думаю, что победим и во втором этапе", - подчеркнул Давид Арахамия.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем 18 августа заявил, что Украина и Россия могут вернуться к переговорам. Однако для этого Москва должна выполнить требование Киева – вывести войска с оккупированных украинских территорий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия входит в глубокий военно-кадровый кризис. Агрессор не может объявить мобилизацию, а добровольцев на войну найти сложно. По мнению Подоляка, из-за накопившихся проблем Москва может предложить еще больше инициатив, направленных на переговоры с Киевом.

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва, мол, не собирается работать над организацией встречи главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Российское руководство готовится к затяжной войне.

Смотрите видео ТСН - Зеленский заявил, что в случае судилища над защитниками Мариуполя, никаких переговоров с РФ не будет

Другие новости: