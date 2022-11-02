Испанский "Ястреб" прикроет небо: ВСУ вооружат дальнобойной батареей ЗРК и системами ПВО

Система ПВО Hawk / Википедия

Украина вскоре получит батарею ЗРК Aspide и 4 системы ПВО Hawk от Испании, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы долго работали с Хосе Мануэлем (главой МИД Испании – ред.), и наши коллеги из других ведомств, над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила новый пакет военной помощи из Испании. Я очень рад, что новый пакет есть. Он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, 4 системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение", - сказал Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Испании в Киеве в среду.

Глава МИД подчеркнул, что это именно то, о чем Украина просила Испанию.

"Это именно то, что поможет нам защитить нашу гражданскую инфраструктуру", - добавил Кулеба.

Он обратил внимание на то, что после того, как глава МИД Испании проинформировал о решении передать Украине системы Hawk, это стало сигналом для других стран начать поиск систем Hawk и их подготовку для передачи Украине.

"Еще больше средств противовоздушной обороны поступит нам", - указал Кулеба.

ЗРК Aspide

Семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей. В семейство входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух". Конструкция ракеты базируется на американской RIM-7E Sea Sparrow.

Характеристики

Дальность: 35 км;

Потолок: 8000 м;

Скорость полёта: 1324 м/с (М=4);

Двигатель: РДТТ SNIA-Viscosa;

Система наведения: моноимпульсная;

Стартовая масса: 220 кг;

Масса боевой части: 30 кг.

ПВО Hawk

Американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолётов, позже был доработан для перехвата ракет в полёте.

Характеристики

Масса БЧ — 74 кг;

Тип БЧ — осколочно-фугасная (14 тыс. стальных сферических осколков массой по 2 г.);

Угол разлёта осколков 70 градусов;

Масса модернизированной ДУ — 395 кг (включая стартовый заряд массой 295 кг);

Дальность поражения цели — 1,5 км … 35 км;

Высота поражения цели — 60 м … 18 км;

Максимальная скорость — около 500 м/с.

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", - отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

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