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Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard: их назвали "опасными"

2 августа 2022, 16:27

По результатам испанской экспертизы было установлено, что танки якобы "непригодны для использования".

Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard: их назвали 'опасными'
Испания отказалась передавать Украине танки Leopard / Bundeswehr/David Karafa

Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard. Причиной называют их "непригодное для использования состояние" и утверждают, что танки якобы "опасны для людей". Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает El Mundo.

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу сказать, что (танки - Главред) Leopard, которые уже много лет не используются в Сарагосе, невозможно отправить (на войну в Украину - Главред), потому что они находятся в совершенно плачевном состоянии", — заявила Маргарита Роблес.

Она добавила, что Испания провела соответствующие экспертизы, во время которых и было установлено, что танки непригодны для использования.

Танки Leopard - что о них известно

Leopard 1 – это основной боевой танк, который разрабатывался и изготавливался в Западной Германии. Его взяли на вооружение в 1965 году. Он стал первым немецким танком, который был создан после Второй мировой войны.

Позже его взяли на вооружение в 12 странах на четырех континентах. Благодаря тому, что проводились программы по модернизации, такая техника до сих пор остается на вооружении в 12 странах на четырех континентах мира.

Военная помощь Украине от Испании

Напомним, ранее появлялась информация, что Испания рассматривает возможность передать Украине тяжелое вооружение, чего раньше эта страна еще не делала. Однако тогда речь шла о танках Leopard и зенитно-ракетных комплексах.

Однако потом Германия наложила вето на планы Испании передать Украине танки Leopard 2A4. Речь идет о 40 старых танков немецкого производства, которые ранее Мадрид собирался отдать Киеву. Отныне Украине могут отправить лишь 10 танков, если испанское правительство примет положительное решение.

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