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Танки Leopard и ЗРК: Испания "созрела" к поставкам Украине тяжелого вооружения – СМИ

5 июня 2022, 11:47

Украина ранее получала от Испании только боеприпасы и легкое вооружение, теперь оттуда планируют отправить боевые танки и зенитно-ракетные комплексы.

Боевой танк Leopard 2
Испания может предоставить Украине танки Leopard и ЗРК/ Bundeswehr

Испания готова передать Украине боевые танки "Leopard" и зенитно-ракетные комплексы. Если раньше наша страна получала от этого государства только боеприпасы и легкое вооружение, то сейчас испанское правительство "созрело" до предоставления Украине более серьезной военной помощи – тяжелого вооружения.

Таким образом, Испания готова сделать качественный скачок в военной поддержке нашего государства перед лицом российской вооруженной агрессии. Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на правительственные источники.

"Согласно источникам в правительстве, Испания готова сделать качественный скачок в военной поддержке Украины против российского вторжения. Если до сих пор она доставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (гранатометы С-90 или пулеметы), то сейчас готовится к поставке тяжелого вооружения", – отмечается в материале издания.

В статье издания отмечается, что испанское Минобороны уже завершает поставки в Украину батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide.

Также правительство государства готово предоставить Киеву боевые танки Leopard A4, которые уже на протяжении десяти лет находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе.

Танки будут поставляться из партии таких моделей, которые Германия продала Испании в 1995 году – то есть еще до того, как был подписан контракт на производство Leopard в Испании.

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Танк Leopard 2/ Bundeswehr

Источники издания предполагают, что Украина может получить около 40 танков из этой партии. Их отремонтируют и передадут украинской армии. Однако источники в то же время выразили мнение, что для ремонта и последующей передачи этих танков понадобится определенная работа по модернизации со стороны промышленности, которая вряд ли будет проводиться в то время, когда происходит общий рост военных расходов в Европе.

Также отмечается, что Испания предложила Украине провести обучение для украинских военных, как обращаться с такими танками. Это обучение будет проведено в Латвии, где армия Испании в рамках операции НАТО разместила контингент из 500 солдат с 6 танками Leopard 2E. Второй этап обучения планируют провести уже в самой Испании.

Танки Leopard – что о них известно

Leopard 1 – это основной боевой танк, который разрабатывался и изготавливался в Западной Германии. Его взяли на вооружение в 1965 году. Он стал первым немецким танком, который был создан после Второй мировой войны.

Позже его взяли на вооружение в 12 странах на четырех континентах мира. Благодаря тому, что проводились программы по модернизации, такая техника до сих пор остается на вооружении в 12 странах на четырех континентах мира.

Боевые танки Leopard A4, о которых говорилось, что именно их может предоставить Украине Испания, являются одной из усовершенствованных версий танков Leopard. В частности, в них полностью переработали башню, чтобы улучшить ее защищенность, заменили двигатель, а также установили лучшее электрооборудование и новый, высококачественный дальномер для командира танка.

Напомним, в апреле появилась информация, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5. Стоимость ранее используемых танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политике Колин Кол.

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