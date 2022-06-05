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Ту-95 били из акватории Каспийского моря: новые подробности ракетного удара по Киеву

5 июня 2022, 10:58

ВСУ обнаружили вражеские ракеты в небе и одну крылатую ракету уничтожили.

Киев подвергся ракетному обстрелу РФ / Facebook/kpszsu

Российские захватчики совершили сегодняшний утренний обстрел Киева из Каспийского моря, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

"По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении в Facebook.

В частности, оккупантами было выпущено несколько ракет в направлении Киева.

/ Facebook/kpszsu

При этом военнослужащие подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Центр примерно в 6 утра обнаружили вражеские ракеты в небе и одну крылатую ракету уничтожили.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что каждый такой акт терроризма, как сегодняшние ракетные удары по Киеву, должен получать жесткий ответ.

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют лишь одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц - новые санкции, больше оружия", - написал он в Twitter.

Напомним, в воскресенье утром, 5 июня, в Киеве были зафиксированы взрывы в Дарницком и Днепровском районах во время воздушной тревоги.

В соцсетях пользователи активно сообщали, что слышали свист ракет, а затем звуки взрывов. По недоказанной информации, которая появилась в соцсетях, одна из ракет попала в нежилое помещение, и сейчас там пожар.

Позже стало известно об одном пострадавшем в результате обстрела.

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