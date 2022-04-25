УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Мертвая хватка Леопарда: в ФРГ предложили вооружить ВСУ знаменитыми танками НАТО

25 апреля 2022, 21:26

Первые 22 танка Leopard могут перебросить в Украину уже через шесть-восемь недель, пишут немецкие СМИ.

леопард, Leopard
ВСУ могут вооружить танками Leopard / Bundeswehr/David Karafa

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5.

Об этом пишет Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро.

Предложение о передаче танков поступило Украине 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель".

Отмечается, что первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.

Немецкие Leopard для Украины

Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Немецкая промышленность была готова поставить многие из вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

После этого Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список. В результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Читайте такжеСмешает врага с землей: Украину вооружат мощной супер-гаубицей PzH 2000

Leopard — основной танк ФРГ до 1980-х годов.

Находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года. Боевая масса 39,6 тонн, экипаж – 4 человека.

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 105-мм L7A3
  • Тип пушки нарезная
  • Длина ствола, калибров 56
  • Боекомплект пушки 60
  • Пулемёты 2 × 7,62-мм MG-3.

Читайте такжеТочно бьет на 40 километров: Украину вооружили мощными гаубицами М777 с "умными" снарядами

Читайте еще:

viber
танки новости Германии новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на май 2022: Овнов ждет самый удачный месяц годаГороскоп на май 2022: Овнов ждет самый удачный месяц года Почему Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце - в СМИ раскрыли секрет гарантаПочему Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце - в СМИ раскрыли секрет гаранта Супер популярный российский артист решил помогать украинским беженцамСупер популярный российский артист решил помогать украинским беженцам "Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистов"Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистов "Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в Одессе"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в Одессе
Поддержите Главред

Последние новости

22:14

В разведке Украины раскрыли подробности взрывов в Приднестровье

21:57

Накрыли артой, добили в ближнем бою: королевская бригада ВСУ "покрошила" наемников ВагнераВидео

21:57

Гороскоп на май 2022 для Раков: слава, новая любовь и хороший доходВидео

21:57

Критические недели: в Минобороны Британии дали тревожный прогноз по войне

21:43

Модель Plus Size Эшли Грэм показала фигуру после родов близнецов

Реклама
21:28

Начались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войныВидео

21:26

Мертвая хватка Леопарда: в ФРГ предложили вооружить ВСУ знаменитыми танками НАТОВидео

21:05

Орки захватили здание горсовета в Херсоне и выгнали весь персонал

20:49

Жена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из КрымаВидео

20:44

"Разнесло полздания с силовиками": подробности взрыва в КременнойВидео

20:38

Враг принудительно выселяет всех жителей поселка в Херсонской области

20:23

Тотальная неудача: в Британии назвали впечатляющее число уничтоженных в Украине солдат РФВидео

20:10

В Украину идет невероятная жара и сильные грозыВидео

19:58

Зачем оккупанты бьют по железной дороге: ответ ГенштабаВидео

19:56

Приметы на 26 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Орки устроили штурм на двух направлениях: получили по зубам и отползли с потерямиВидео

19:28

Атака на "МГБ Приднестровья": в Тирасполе прогремели взрывы

19:24

Оркам "повезло": на Пасху бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов

19:23

Презрение к россиянам, или Почему Россия будет плодить обелиски неизвестным солдатаммнение

19:21

В Мариуполе нашли третью самую огромную братскую могилуВидео

Реклама
19:13

Популярная украинская киноактриса покинула Украину и будет работать в Бельгии

18:55

Ответка на Херсонщине: ВСУ накрыли артиллерией склады и скопления рашистовВидео

18:45

84% украинцев считают, что "простые россияне" виновны в путинском вторжении в Украину

18:33

"Самые страшные минуты для нашей семьи": Сумская рассказала, почему ее старшая дочь не уезжает из РФ

18:27

Российская ракета убила целую семью: переживший трагедию одессит рассказал о гореВидео

18:20

Везунчики по жизни: названы знаки с сильным ангелом-хранителем

18:07

Шмыгаль назвал условие победы Украины в войне с РФВидео

18:03

"Умрет Путин, убивают и Кадырова": сын экс-президента Чечни дал особый прогнозВидео

17:53

"Горе не пришло в семью": пропагандист Соловьев прокомментировал "покушение неонацистов"

17:49

Крейсер Москва пошел на дно вместе с вертолетом РФ: фото эхолокацииВидео

17:36

Путин окончательно оторвался от реальностимнение

17:22

Сорвало башню мощным взрывом: ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с экипажемВидео

17:04

В СБУ ответили на обвинения Путина в подготовке "убийства" кремлевского пропагандиста СоловьеваВидео

16:49

В захваченной Кременной прогремел взрыв: взлетели на воздух силовики-предателиВидео

16:43

В платье за 47 тыс. и с георгиевской лентой: любовница Путина вышла в свет и пожаловалась на санкцииВидео

16:29

"Подарки" для самолетов и танков рашистов: США передают Украине новую партию вооруженияВидео

16:27

"Подстелила соломки": Собчак купила квартиру за 2 млн долларов не в России

16:16

Вмонтированный Путин: президент РФ "спалился" со своим фейковым присутствием в храме на ПасхуВидео

15:59

Самая вкусная и сочная курица в лаваше: изумительно простой рецептВидео

15:47

Глава Пентагона раскрыл "рецепт" победы Украины в войне с РФВидео

Реклама
15:34

Гороскоп Таро на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – деньги, Весам – перемены, Стрельцам – тревоги

15:27

Психолог назвала упражнения, которые помогут развить стрессоустойчивость

15:27

Обескровливание России, или Почему именно Украина выиграет войнумнение

15:21

В британской разведке намекнули на катастрофические потери оккупантов РФ в УкраинеВидео

15:20

Ахеджакова: из-за Путина навеки поссорились два, некогда, дружеских народа

15:17

Гороскоп для Близнецов на май 2022: яркий роман, прибыль и крутой поворот к лучшемуВидео

15:03

Бомбардировщик РФ приземлили навсегда: ВСУ сбили российский Су-34Видео

15:01

"Черных" рабочих уберут, а объект переименуют: Кличко рассказал, что будет с аркой Дружбы народов в Киеве

14:49

ВСУ разбили "вагнеровцев" на Донбассе - остатки наемников бегут с передовой

14:38

Байден официально предложил назначить нового посла США в Украине: что известно о кандидатуреВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять