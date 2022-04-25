Мертвая хватка Леопарда: в ФРГ предложили вооружить ВСУ знаменитыми танками НАТО

Первые 22 танка Leopard могут перебросить в Украину уже через шесть-восемь недель, пишут немецкие СМИ.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5.
Об этом пишет Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро.
Предложение о передаче танков поступило Украине 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель".
Отмечается, что первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.
Немецкие Leopard для Украины
Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Немецкая промышленность была готова поставить многие из вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
После этого Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список. В результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.
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Leopard — основной танк ФРГ до 1980-х годов.
Находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года. Боевая масса 39,6 тонн, экипаж – 4 человека.
Вооружение:
- Калибр и марка пушки 105-мм L7A3
- Тип пушки нарезная
- Длина ствола, калибров 56
- Боекомплект пушки 60
- Пулемёты 2 × 7,62-мм MG-3.
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