Мертвая хватка Леопарда: в ФРГ предложили вооружить ВСУ знаменитыми танками НАТО

ВСУ могут вооружить танками Leopard / Bundeswehr/David Karafa

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5.

Об этом пишет Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро.

Предложение о передаче танков поступило Украине 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель".

Отмечается, что первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.

Немецкие Leopard для Украины

Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Немецкая промышленность была готова поставить многие из вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

После этого Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список. В результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

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Leopard — основной танк ФРГ до 1980-х годов.

Находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года. Боевая масса 39,6 тонн, экипаж – 4 человека.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 105-мм L7A3

Тип пушки нарезная

Длина ствола, калибров 56

Боекомплект пушки 60

Пулемёты 2 × 7,62-мм MG-3.

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