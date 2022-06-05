Экс-посол США заявил, что Украина имеет право бить по российской артиллерии даже на территории РФ/ УНИАН, СНБО

Артиллерия РФ, которая ведет огонь по позициям украинских военных на территории Украины, находясь на российской территории, вполне оправданно является объектом для поражения.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время одного из украинских мероприятий в Вашингтоне, пишет "Укринформ". По его словам, не имеет значения, где стоит российская артиллерия, ведь если она ведет огонь по украинским позициям, то украинцы имеют право наносить по ней огонь.

"Если мы говорим о российских военных подразделениях, которые ведут огонь по украинской стороне, – это и есть цели. Не имеет значения, где они расположены – в Украине или России", – отметил Тейлор.

Также дипломат обратил внимание, что Украине нужно больше военной помощи, чтобы эффективно обороняться от войск России. Он отметил, что США должны давать больше различных видов оружия.

"Системы HIMARS и MLRS – это хороший ход, хорошо, что администрация приняла такое решение. Сейчас они могут расширить это и прислать больше боеприпасов, ракет для этих пусковых установок, это важно", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что время имеет важное значение, поэтому нужно предоставлять и доставлять такое оружие быстрее.

Раньше в США прокомментировали, как Вооруженные силы Украины могут использовать оружие, предоставленное им в рамках военной помощи от Соединенных Штатов. Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, Украина имеет полное право определять, как отвечать на российскую агрессию.

Напомним, в США анонсировали новый пакет военной помощи и заговорили о боевых БПЛА для ВСУ. Объявленный недавно пакет в 700 млн долларов на помощь по безопасности не последний, говорит Бриджит Бринк.

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