Оккупанты усиливаются возле Бахмута и Николаева: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

Оккупанты стягивают технику и вооружение на Бахмутском и Николаевском направлениях/ Генштаб ВСУ

Российские войска перебросили на Бахмутское направление более 20 единиц вооружения и военной техники.

Захватчики пытаются доукомплектовать там подразделения, которые понесли сильные потери. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

На Донецком направлении российские оккупанты сосредоточивают основные силы, чтобы вести наступление и окружить украинские войска в районах городов Северодонецк и Лисичанск. Также захватчики пытаются заблокировать основные логистические пути защитников Украины.

Враги ведут наступление в направлении Святогорска на Лиманском направлении. Они осуществляют попытки вытеснить украинских бойцов на правый берег реки Северский Донец.

Противник продолжает штурмовать Северодонецк – в городе он ведет действия при поддержке артиллерии. Захватчики контролируют восточную часть города. Кроме этого, враг хочет захватить господствующие высоты, и поэтому пытается вести наступление в направлении Нирково – Николаевка.

"На Бахмутском направлении для доукомплектования подразделений, понесших потери, враг перебросил более 20 единиц вооружения и военной техники. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты осуществляют огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов наших войск с целью сковывания наших подразделений и недопущения их перегруппировки", – сообщают в Генштабе ВСУ.

Украинские военные за сутки, 4 июня, отбили пять атак врага на Донецком и Луганском направлениях. На этих направлениях защитники Украины уничтожили:

3 вражеских танка,

4 артиллерийские системы,

11 боевых бронированных машин (ББМ),

26 единиц автомобильной техники,

боевой вертолет Ка-52,

2 дроны типа"Орлан-10",

вражеский самолет, предположительно Су-34.

Также в Генштабе предупредили, что на Волынском и Полесском направлениях сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении захватчики обстреляли ряд населенных пунктов, а на Харьковщине даже применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

"Враг развернул на Николаевском направлении до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Пруда и Лозового. Понес значительные потери и отошел", – говорят в Генштабе.

В Черном море 5 вражеских кораблей с ракетами Калибр

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что российскую оккупанты держат в акватории Черного моря пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

"Средствами противовоздушной обороны Военно-морских сил было поражено четыре крылатых ракеты Калибр", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги были зафиксированы взрывы в Дарницком и Днепровском районах. По предварительной информации, был прилет нескольких вражеских ракет. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, по данным на это время жертв нет, один человек пострадал и был госпитализирован.

Также ранее сообщалось, что украинские военные смогли перегруппироваться и занять оборону в Северодонецке Луганской области. Сейчас защитники Украины принимают все необходимые меры для того, чтобы сдержать наступление.

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