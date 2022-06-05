Оккупанты усиливаются возле Бахмута и Николаева: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

На Харьковщине российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в одном из населенных пунктов.
Российские войска перебросили на Бахмутское направление более 20 единиц вооружения и военной техники.
Захватчики пытаются доукомплектовать там подразделения, которые понесли сильные потери. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
На Донецком направлении российские оккупанты сосредоточивают основные силы, чтобы вести наступление и окружить украинские войска в районах городов Северодонецк и Лисичанск. Также захватчики пытаются заблокировать основные логистические пути защитников Украины.
Враги ведут наступление в направлении Святогорска на Лиманском направлении. Они осуществляют попытки вытеснить украинских бойцов на правый берег реки Северский Донец.
Противник продолжает штурмовать Северодонецк – в городе он ведет действия при поддержке артиллерии. Захватчики контролируют восточную часть города. Кроме этого, враг хочет захватить господствующие высоты, и поэтому пытается вести наступление в направлении Нирково – Николаевка.
"На Бахмутском направлении для доукомплектования подразделений, понесших потери, враг перебросил более 20 единиц вооружения и военной техники. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты осуществляют огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов наших войск с целью сковывания наших подразделений и недопущения их перегруппировки", – сообщают в Генштабе ВСУ.
Украинские военные за сутки, 4 июня, отбили пять атак врага на Донецком и Луганском направлениях. На этих направлениях защитники Украины уничтожили:
- 3 вражеских танка,
- 4 артиллерийские системы,
- 11 боевых бронированных машин (ББМ),
- 26 единиц автомобильной техники,
- боевой вертолет Ка-52,
- 2 дроны типа"Орлан-10",
- вражеский самолет, предположительно Су-34.
Также в Генштабе предупредили, что на Волынском и Полесском направлениях сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
На Северском направлении захватчики обстреляли ряд населенных пунктов, а на Харьковщине даже применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.
"Враг развернул на Николаевском направлении до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Пруда и Лозового. Понес значительные потери и отошел", – говорят в Генштабе.
В Черном море 5 вражеских кораблей с ракетами Калибр
В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что российскую оккупанты держат в акватории Черного моря пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
"Средствами противовоздушной обороны Военно-морских сил было поражено четыре крылатых ракеты Калибр", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги были зафиксированы взрывы в Дарницком и Днепровском районах. По предварительной информации, был прилет нескольких вражеских ракет. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, по данным на это время жертв нет, один человек пострадал и был госпитализирован.
Также ранее сообщалось, что украинские военные смогли перегруппироваться и занять оборону в Северодонецке Луганской области. Сейчас защитники Украины принимают все необходимые меры для того, чтобы сдержать наступление.
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