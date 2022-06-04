Путин может прекратить войну одним своим приказом - Зеленский

Российская армия может перестать сжигать церкви, российская армия может перестать разрушать города, российская армия может перестать убивать детей.
Завершить войну в Украине возможно всего лишь одним приказом, отданным главой Кремля Владимиром Путиным, но до сих пор такого приказа нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в субботу, 4 июня.
Как подчеркнул глава государства, война может прекратиться в любой момент, если Путин отдаст такой приказ.
"Российская армия может перестать сжигать церкви, российская армия может перестать разрушать города, российская армия может перестать убивать детей. Если именно тот человек в Москве просто отдаст приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира",- сказал Зеленский.
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Война в Украине
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.
Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.
Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
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