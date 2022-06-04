Путин может прекратить войну одним своим приказом - Зеленский

Зеленский высказался о завершении войны / president.gov.ua

Завершить войну в Украине возможно всего лишь одним приказом, отданным главой Кремля Владимиром Путиным, но до сих пор такого приказа нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в субботу, 4 июня.

Как подчеркнул глава государства, война может прекратиться в любой момент, если Путин отдаст такой приказ.

"Российская армия может перестать сжигать церкви, российская армия может перестать разрушать города, российская армия может перестать убивать детей. Если именно тот человек в Москве просто отдаст приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира",- сказал Зеленский.

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