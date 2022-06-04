В МВД пояснили, почему "значительно сложнее" отбить Донбасс без захода в РФ

Отбить Донбасс без Западу будет сложнее - МВД / Reuters

Отбить оккупированный Донбасс от рашистов будет значительно сложнее, чем некоторые другие украинские территории. С тактической точки зрения для этого нужно зайти на территорию России, сообщил в интервью 24 каналу советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

В то же время, такой шаг повлечет за собой много международных последствий.

"Гораздо сложнее, я считаю, отбивать Донбасс. Почему? Потому что, чтобы его отбивать с тактической точки зрения, нужно понимать, что мы должны зайти на территорию России, а это уже имеет много далеких международных последствий", - отметил советник главы МВД.

Война в Украине

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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