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Идет мощная битва: оккупанты запустили Точку-У по четырем городам на Донбассе

4 июня 2022, 20:38

Оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледарь.

Точка-У, ВСУ
Точка-У/ Генштаб

Оккупанты обстреляли четыре города Донецкой и Луганской областей с помощью ракетного комплекса Точка-У.

Как сообщает Генштаб, российские военные атаковали с помощью ракетного комплекса Точка-У районы Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска.

Также захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледарь.

"На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк", - сказано в сообщении Генштаба.

Точка-У - это тактический ракетный комплекс. Он имеет существенный недостаток - малую дальность стрельбы - 15-120 км. Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 кг.

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Война в Украине

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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