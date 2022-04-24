Достанет авиация и Точки-У: Арестович оценил возможность ударить по Крымскому мосту

Арестович оценил возможность ударить по Крымскому мосту / REUTERS, скриншот

Удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму, который используется вражеской стороной для подвоза подкрепления своим оккупационным подразделениям, сейчас Украина нанести не может.

Советник главы ОП Алексей Арестович в комментарии российскому правозащитнику заявил, что в настоящее время незаконному Крымскому мосту ничего не угрожает.

"Крымский мост – сооружение, которое строилось по всем правилам боевой устойчивости", - утверждает он.

Также он отметил, что "его прикрывает по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, пара кораблей флота СпО и постоянный наряд сил в воздухе".

Читайте такжеЗахлопнуть рашистов в ловушке: эксперт объяснил необходимость уничтожения Крымского мостаАрестович пояснил, что Украина имеет средства для нанесения удара по Крымскому мосту, но пока не имеет возможности.

"Из средств, которые могли бы у нас достать: либо авиация - она не пройдет, либо Точки-У - они не долетят, потому что дистанция не позволяет туда долететь. Потому что Крымский мост значительно дальше, чем 100 км, на которые летает Точка. 110-ти. То есть русские войска продвинулись дальше. То есть Крымскому мосту, к сожалению, в ближайшее время ничего не угрожает", - заявил советник главы ОПУ.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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