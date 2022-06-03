"Украина имеет право определять, как отвечать на агрессию РФ" – Госдеп о применении оружия от США/ Reuters, shephardmedia.com

В США прокомментировали, как Вооруженные силы Украины могут использовать оружие, предоставленное им в рамках военной помощи от Соединенных Штатов. Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, Украина имеет полное право определять, как отвечать на российскую агрессию.

При этом Прайс отметил, что Киев заверил Вашингтон в отсутствии планов бить из западного оружия по целям на территории России. Об этом представитель Госдепартамента сказал во время брифинга, пишет Укринформ.

Спикер подчеркнул, что армия РФ ведет боевые действия на суверенной украинской территории.

"Украина имеет полное право, так же как и любая другая страна, защищать свою территорию. Именно поэтому мы обеспечили поставки оборонительного оружия", – сказал Прайс. Так он ответил на вопрос о том, как может применяться американское вооружение.

Также Прайс подчеркнул, что США делают и будут делать всё возможное, чтобы положить конец этой войне. Он отметил, что Вашингтон будет поддерживать Киев и усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

Однако США и международное сообщество хотят быть уверенными, что не сделали ничего такого, что может только продлить войну, сказал спикер Госдепартамента и добавил, что Россия в то же время сейчас пытается эту войну продолжить.

"Если Украина сегодня прекратит бороться, то уже завтра не будет суверенного, независимого государства Украина. Если Россия прекратит боевые действия сегодня, то не будет войны", – подчеркнул представитель Госдепа США.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк также заявила, что командование Вооруженных сил Украины самостоятельно определит дальности ударов с американских установок HIMARS, которые американские власти планируют передать ВСУ для защиты от российской агрессии.

Напомним, 1 июня США объявили о выделение Украине нового пакета военной помощи, в который войдут в том числе и ракетные системы HIMARS. Администрация Байдена согласовала решение о поставках Киеву ракетных систем средней дальности, а не большой, споры относительно чего продолжались в последнее время.

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