Окружение Путина, министры и Мария Захарова: США ударили новыми санкциями

США, Захарова / коллаж ua.depositphotos.com и МИД РФ

Власти США увеличил санкционные ограничения на лиц из окружения Путина, русских чиновников и спикера русского МИД Марии Захаровой. Такая информация опубликована на сайте американского Минфина.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", ‒ говорится в тексте.

Сергей Ролдугин ‒ по профессии академический музыкант (виолончелист) ‒ старый друг российского диктатора Путина и крестный отец одной из его дочерей. Под санкции США также попала его супруга ‒ оперная певица Елена Миртова. Теперь Ролдугин находится в санкционных списках США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Также в санкционный список попали, кроме Ролдугина, Миртовой и Захаровой:

Юрий Слюсарь ‒ руководитель государственной компании "Объединенная авиастроительная корпорация" (важный поставщик оборудования для российской армии);

Виталий Савельев – министр транспорта РФ, член Совета директоров "Российской железной дороги" и руководитель совета директоров авиакомпании "Аэрофлот";

Максим Решетников – министр экономического развития РФ, который также входит в руководство ВТБ Банка, "Российской железной дороги" и Внешнеэкономического банка;

Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ, а также член совета директоров "Российской железной дороги";

Дмитрий Григоренко – вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ.

Санкции предусматривают замораживание всех активов на территории США или под контролем граждан или резидентов США, замораживаются в том числе активы, прямо или косвенно на 50% или более принадлежащие указанным лицам. Далее ‒ с ними запрещаются транзакции без получения спецразрешения, предусмотренного для отдельных исключений, а также предоставление в пользу этих лиц или получение от них средств, товаров и услуг.

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Санкции против России

Великобритания запустила новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

Как сообщают СМИ, у Путина и Кабаевой якобы четверо общих детей - двое сыновей и двое девочек. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.

Руководитель МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что для окончания войны России против Украины Москве следует вывести свои войска с территории украинского государства. Санкции в отношении РФ могут быть сняты только в случае окончательного прекращения полномасштабной военной агрессии.

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