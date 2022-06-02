США ударили мощными санкциями по окружению Путина и его олигархам

Санкции против России / Reuters

США расширили санкционный список в отношении российских чиновников и компаний в связи с вторжением в Украину.

Как сообщает Министерство финансов США, в списке - 17 россиян, среди которых представитель МИД России Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом Владимир Путин, бизнесмены Алексей Мордашов жена и двое сыновей Мордашова и Год Нисанов.

В список попали 16 компаний, в том числе и Северсталь, связанная с семьей Мордашовых.

В списке фигурируют еще 3 его компании - Севергрупп, Nordgold, Алгоритм.

Кроме того, американская сторона ввела санкции против 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.

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Санкции против России

Великобритания запустила новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России. Среди новых ограничительных мер – эмбарго на нефть, отключение крупнейшего банка РФ Сбербанка от SWIFT и санкции в отношении Алины Кабаевой и патриарха РПЦ Кирилла. Документ обсуждается, поскольку Венгрия продолжает блокировать нефтяное эмбарго.

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что для окончания войны России против Украины Москве следует вывести свои войска с территории украинского государства. Санкции в отношении РФ могут быть сняты только в случае окончательного прекращения полномасштабной военной агрессии.

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