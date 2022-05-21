Санкции в РФ достигнут массового масштаба: осенью ожидается пик безработицы и увольнений

В России ожидается сокращение рабочего дня, снижение зарплат и отпуск за свой счет.
В связи с санкциями против России многие предприятия страны начали сокращать свои расходы. Осенью текущего года ожидается пик увольнений и безработица. Россиянам сократят рабочий день, зарплаты, а отпуск будет за свой счет. Удар придется по тем направлениям, которые больше всего пострадали от ограничений. Об этом заявил один из главных экспертов по рынку труда в России Александр Сафонов.
Как сообщает МК, он рассказал о том, что работодатели уже размышляют над численностью коллектива и сокращениями. Поэтому будут применяться методы, которые работали еще в середине 1990-х:
- Режим сокращенного рабочего дня или недели с соответствующим сокращением заработной платы
- Введение экономии на фонде оплаты труда – индексации зарплат и премиальных не будет, зарплаты урежут при сохраняющейся или растущей нагрузке
- Отпуск будет за свой счет с сохранением формальной занятости работника.
Пик безработицы ожидается на октябрь-ноябрь
По словам Сафонова, уже осенью в России ожидается пик безработицы. Те компании, которые к этому сроку не адаптируются к изменениям на рынке, будут вынуждены сокращать персонал.
"Мы должны быть готовы к постепенному увеличению безработицы. Пик придется на октябрь-ноябрь, когда все ресурсы сдерживания безработицы будут выработаны, и те компании, которые не найдут замены разрыва логистических цепочек, будут вынуждены сокращать персонал. То, что безработица будет расти, это факт неизбежный", - отметил эксперт.
Также он добавил, что сейчас на рынке РФ "период напряженного ожидания", тогда как некоторые крупные компании уже объявили о сокращении персонала на 10-20%.
Сокращается и число вакансий. Особенно речь идет о тех направлениях, которые больше всего затронули санкции.Читайте такжеЕсли Путин не заберет войска с Украины, санкции добьют экономику России – США
"Например, банковский сектор, страхование. Ушло большое количество вакансий, связанных с ценными бумагами за рубежом. Нет потребности в брокерах", - подчеркнул Александр Сафонов.
Санкции против России
Великобритания запустила новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.
Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России. Среди новых ограничительных мер – эмбарго на нефть, отключение крупнейшего банка РФ Сбербанка от SWIFT и санкции в отношении Алины Кабаевой и патриарха РПЦ Кирилла. Документ обсуждается, поскольку Венгрия продолжает блокировать нефтяное эмбарго.
Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что для окончания войны России против Украины Москве следует вывести свои войска с территории украинского государства. Санкции в отношении РФ могут быть сняты только в случае окончательного прекращения полномасштабной военной агрессии.
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