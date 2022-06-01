США выделили Украине новую военную помощь: что предоставят на этот раз

США выделили Украине очередную военную помощь / Reuters

В среду, 1 июня, США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена во время сегодняшнего выступления, Администрация президента Джо Байдена отправит в Украину оружие на 700 млн долларов.

В новый пакет военной помощи вошли, в частности, ракетные системы большой дальности, а также, по данным американских СМИ, другое крупнокалиберное оружие.

Украина получит РСЗО от США

Стало известно, что в среду, 1 июня США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. В него войдут в том числе и ракетные системы HIMARS. Администрация Байдена согласовала решение о поставках Киеву ракетных систем средней дальности, а не большой, споры относительно чего продолжались в последнее время.

Так, в Украину планируют отправить РСЗО, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км). При этом дальность действия РСЗО, которые США планируют поставить Украине, примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, переданных американской стороной ранее.

Напомним, Байден заявил, что США не собираются давить на правительство Украины ради любых территориальных уступок в войне с Россией. При этом Вашингтон не хочет войны между НАТО и Россией, а также не имеет целью продолжать конфликт только для того, "чтобы причинить боль России".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать РСЗО, которые получит от США, для того, чтобы атаковать территорию России. Такое оружие она планирует использовать только для защиты своих территорий от РФ.

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