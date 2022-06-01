В России угрожают ударить по США из-за оружия для Украины/ Reuters, МИД РФ

В стране-агрессоре России уже начали открыто заявлять, что они могут ударить по территории Соединенных Штатов Америки. Такую реакцию вызвало то, что США собираются предоставить Украине новый пакет военной помощи, в который будут входить, в частности, ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также дальнобойные ракеты для них.

О том, что оказание военной помощи Украине может повлечь прямое столкновение РФ и США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что в Москве негативно оценивают передачу ракетных систем нашему государству.

"Расцениваем мы это сугубо негативно... США во главе группы государств занимается целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями – это очевидная вещь", – взорвался заявлением Рябков.

Такое же заявление озвучил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова в Москве Александр Перенджиев, пишет Lenta.ru. Он сказал, что если США будут предоставлять Украине оружие, которое может достать территорию России, то якобы РФ "будет вынуждена" ударить по территории Соединенных Штатов.

Украина получит РСЗО от США

Стало известно, что в среду, 1 июня США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. В него войдут в том числе и ракетные системы HIMARS. Администрация Байдена согласовала решение о поставках Киеву ракетных систем средней дальности, а не большой, споры относительно чего продолжались в последнее время.

Так, в Украину планируют отправить РСЗО, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км). При этом дальность действия РСЗО, которые США планируют поставить Украине, примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, переданных американской стороной ранее.

Напомним, Байден заявил, что США не собираются давить на правительство Украины ради любых территориальных уступок в войне с Россией. При этом Вашингтон не хочет войны между НАТО и Россией, а также не имеет целью продолжать конфликт только для того, "чтобы причинить боль России".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать РСЗО, которые получит от США, для того, чтобы атаковать территорию России. Такое оружие она планирует использовать только для защиты своих территорий от РФ.

Читайте также: