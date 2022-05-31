Министр армии США пояснила, как Белый дом выбирает оружие для отправки ВСУ / Defence.gov

Власти США хотят помочь Украине защитить себя от российской полномасштабной военной агрессии. Но вместе с тем Вашингтон пытается избежать опасной эскалации войны и это влияет на то, какое оружие Пентагон предоставляет ВСУ. Об этом сказала министр армии США Кристин Уормут во время конференции в Atlantic Council.

"США хотят обеспечить Украину всем необходимым без эскалации, чтобы война не распространилась за украинские границы. Если Путин почувствует, что его загнали в угол, что он сделает? Применит ли он тактическое ядерное оружие или химическое оружие? Следует это учитывать тоже. Поэтому администрации приходится хорошенько обдумывать, что нужно Украине и что мы можем для нее сделать, чтобы помочь, но так, чтобы избежать расширения конфликта", – пояснила она.

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Напомним, ранее спикер Пентагона США Джон Кирби говорил - никакие перспективы урегулирования военного кризиса путем дипломатии российского диктатора Владимира Путина не интересуют.

"Как уже говорил государственный секретарь США, Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры", – сказал чиновник.

Также Кирби добавил, что российский президент не сумел за три месяца достичь реальных стратегических целей в войне с Украиной. Напротив, его агрессия привела к противоположным результатам.

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