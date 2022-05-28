Надежды пока нет: в Пентагоне оценили шансы на проведение мирных переговоров между Украиной и РФ

Нет надежды на мирные переговоры между Украиной и РФ, заявили в Пентагоне / Фото Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин не готов к мирным переговорам с Киевом. Наоборот, всеми своими действиями он демонстрирует желание и дальше наращивать войска, вести боевые действия и захватывать территории суверенной Украины.

Никакие перспективы урегулирования военного кризиса путем дипломатии Путина не интересуют, сказал спикер Пентагона США Джон Кирби во время брифинга 27 мая.

"Как уже говорил государственный секретарь США, Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры", – указал представитель Минобороны США.

Также Кирби добавил, что российский президент не сумел за три месяца достичь реальных стратегических целей в войне с Украиной. Напротив, его агрессия привела к противоположным результатам.

"Путин показал украинцам, насколько важна независимость на самом деле, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного крупного города, если не брать во внимание блокаду и полное разрушение Мариуполя", – подчеркнул американский чиновник.

Переговоры России и Украины

В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.

29 апреля Владимир Зеленский сделал заявление, что переговоры Киева и Москвы - под серьезным вопросом из-за зверств армии России на оккупированных территориях. Кроме того, по его мнению, только прямые переговоры на уровне глав государств и договоренности будут выполняться.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

20 мая член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров. При этом он утверждает, что это зависит от Киева.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит, прежде всего, от момента таких переговоров. Однако их цель с самого начала была такой - это обменпленными, деоккупация и окончание войны.

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