В США рассказали о HIMARS для Украины: ВСУ сами решат – куда и на какое расстояние стрелять

США передадут Украине системы HIMARS / shephardmedia.com

Командование Вооруженных сил Украины самостоятельно определит дальности ударов из американских установок HIMARS, которые американские власти планируют передать ВСУ для защиты от российской агрессии, заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.

"Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи Украины на 700 миллионов долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться Вооруженными силами Украины самостоятельно", - подчеркнула она в ходе брифинга.

Американский дипломат уточнила, что администрация президента США Джо Байдена в дальнейшем будет формировать и присылать следующие пакеты вооруженной помощи Украине за счет средств, предусмотренных законом о помощи Украине на 40 миллиардов.

По ее словам. количество и типы вооружения в этих пакетах будут уточняться в ходе консультаций между американскими властями и украинским военно-политическим руководством с учетом хода боевых действий. США заинтересованы в том, чтобы предоставить ВСУ именно те виды вооружения, которые крайне нужны на линии фронта.

Читайте такжеУ Зеленского анонсировали новый пакет военной помощи США Украине с "сюрпризами" для РФ

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

Читайте еще: