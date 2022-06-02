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В США анонсировали новый пакет военной помощи и заговорили о боевых БПЛА для ВСУ

2 июня 2022, 20:14

Объявленный недавно пакет в 700 млн долларов на помощь по безопасности не последний, говорит Бриджит Бринк.

Армия США
В США заговорили о новом пакете военный помощи для Украины / Reuters

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк отмечает, что следующие пакеты помощи Украине будут упорядочиваться ввиду ситуации на поле боя.

Как подчеркнула она на брифинге в Киеве, пока нет возможности подтвердить информацию о том, что в ближайшие дни США планируют продать Украине боевые беспилотники, однако подчеркнула, что обсуждения продолжаются.

Посол заверила, что объявленный вчера пакет в 700 млн долларов на помощь по безопасности не последний. По ее словам, это часть более широкого пакета помощи на 40 млрд долларов, который поддержал Конгресс и после соответствующий законодательный акт подписал президентом США Джо Байденом.

"Поэтому каждый пакет помощи будет упорядочиваться, отталкиваясь от ситуации на поле боя и от разговоров с украинцами относительно того, в чем они нуждаются", - пояснила Бринк.

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Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

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